Alakoulun oppilas löydettiin kuolleena – vanhempia tiedotettu tapahtuneesta, huominen alkaa kriisityöllä

Oululaisen alakoulun tiloista löydettiin oppilas kuolleena tänään iltapäivällä, kertoo Oulun poliisi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sanomalehti Kalevan mukaan osa muista oppilaista näki kuolleen lapsen. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan lapsi löydettiin erillistilasta, jossa ei ollut hänen lisäkseen muita ihmisiä.

- Sen jälkeen lähdettiin kertomaan aikuisille, hän kuvailee tilannetta.

Hän ei kommentoi, oliko kyseessä esimerkiksi wc-tila, josta lapsi löydettiin.

– Näitä yksityiskohtia en voi kommentoida tarkemmin.

Noin 400 oppilaan alakoulu

Kalevan tietojen mukaan kyseessä oli Hintan koulu. Penttilä ei kiistä tietoa.

Koulu sijaitsee Hintan asuinalueella lähellä Kuusamontietä, noin viiden kilometrin päässä Oulun keskustasta. Kyseessä on noin 400 oppilaan alakoulu.

Poliisin mukaan oppilas kävi kyseistä koulua. Penttilä ei tarkenna lapseen liittyviä tietoja, kuten ikää tai sukupuolta. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta, ja poliisi tutkii kuolemaan johtaneita tapahtumia kuolemansyyntutkintana.

Penttilän mukaan tapahtuneen jälkeen kyseisen koulun lasten vanhemmille on tiedotettu asiasta.

- On kerrottu, että on menehtynyt (lapsi) ja on pyydetty, että vanhemmat olisivat herkällä korvalla ja lastensa käytettävissä, jos mitä tahansa tulee, kysymyksiä tai tunnetiloja, Penttilä sanoo.

Lasten kysymyksiin valmistaudutaan

Penttilän mukaan lapset olivat pääsääntöisesti ehtineet lähteä jo pois koulusta ennen tapahtunutta, sillä oli jo iltapäivä.

- Huomenna aloitetaan heti aamusta, ja kaikkien terveenä olevien lasten toivotaan tulevan kouluun. Meillä alkaa kriisityö, jossa on mukana ammattilaisia: psykologeja, kuraattoreita, nuorisotyöntekijöitä ja myös seurakunnan työntekijöitä on mahdollista tavata.

Penttilän mukaan kriisityö etenee suunnitelman mukaisesti myös erillisissä koululuokissa.

- Valmistaudutaan siihen, että lapsilla herää kysymyksiä, joita ammattilaiset käsittelevät heidän kanssaan.

Tapahtuneesta kertoi ensin Iltalehti.