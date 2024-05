Halla-aho Demokraatille: Pelttarilla ei ole tietoa, että hänen toimiaan tutkittaisiin

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vaatii Halla-aholta toimenpiteitä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria koskevan selvityksen takia, uutisoi Helsingin Sanomat tänään. Johannes Ijäs Demokraatti

Tuppurainen kuvaa mediassa julkitulleita tietoja HS:lle huolestuttaviksi. Hän toteaa, että tässä vaiheessa eduskuntaryhmiä ei ole informoitu asiasta. Tietoa asiasta ei siis ole.

– Nyt olisi syytä puhemiehen ryhtyä ripeästi luottamusta herättäviin toimiin, Tuppurainen sanoi ja lisäsi toimien olevan puhemiehen harkinnassa.

Iltalehti on uutisoinut tietoihinsa nojaten, että viranomaiset selvittävät suojelupoliisin päällikkönä aiemmin työskennelleen Pelttarin toimintaa tämän edellisessä tehtävässään ja että tutkinnassa olisi kyse ainakin siitä, onko tietolähde­toiminta ollut laillista.

Demokraatti kysyi eduskunnan puhemieheltä Jussi Halla-aholta (ps.), onko hän aikeissa tuoda Pelttarin tapausta esiin puhemiesneuvostossa tai informoida jollakin tavalla eduskuntaryhmiä.

– Tässäkään tapauksessa puheenjohtaja Tuppurainen ei ole ollut minuun minkäänlaisissa yhteyksissä. En ole saanut tällaisia vaatimuksia, Halla-aho sanoo.

Hän ei pidä Helsingin Sanomia sellaisena kanavana, jota pitkin tällaiset vaatimukset toimitetaan. Halla-aho on ennenkin kritisoinut sitä, että asioita, joita pitäisi käsitellä “asianmukaisia kanavia pitkin”, tuodaan julkisuuteen.

Halla-aho toteaa kuitenkin, että riippumatta siitä, mitä Tuppurainen sanoo Helsingin Sanomissa, ryhmiä ja eduskuntaa informoidaan niin nopeasti kuin mahdollista.

– Mutta meillä on itsellämme, siis puhemiehistöllä, hiukan niukat tiedot vielä siitä, mistä on kysymys. Minulla ei itselläni ole esimerkiksi sellaista tietoa, että pääsihteeri Pelttaria epäiltäisiin rikoksesta tai nimenomaan hänen toimintaan kohdistuisi nyt jotain tutkintaa. Ja kun tällaisia väitteitä kuitenkin esiintyy tiedotusvälineissä, niin ennen kuin lähden tätä asiaa enempää kommentoimaan, mielelläni muodostaisin itselleni totuutta vastaavan käsityksen siitä, mitä on tapahtunut tai mitä on tekeillä.

HALLA-AHO sanoo, että hän ihmettelisi, jos tiedustelutoimintaan ja Pelttariin liittyvä tapaus ei nousisi tänään esiin ennen eduskunnan täysistuntoa kokoontuvassa puhemiesneuvostossa.

– Kyllä mekin haluamme saada tietoa siitä, mitä tässä asiassa tapahtuu. Mutta on vähän vaikea lähteä kommentoimaan epävarmojen ja ristiriitaisten tietojen pohjalta vain julkisuuteen. Yritän sitä välttää.

Halla-aho kertoo, että Pelttari on toistaiseksi toimittanut jonkinlaisen selvityksen hänelle ja varapuhemiehille siitä, mistä asiassa on kysymys. Kyseessä on kirjallinen selvitys.

– Mutta kyllähän tämä nyt ilman muuta edellyttää vielä lisää keskustelua, että tiedämme, missä mennään. On vähän ennenaikaista lähteä nyt ennakoimaan jotain Pelttariin kohdistuvia toimenpiteitä eduskunnan suunnalta, kun emme tiedä edes, tutkintaanko hänen toimiaan jollakin tavalla.

Se ei selvinnyt hänen selvityksestään, vai selvisikö, että hänen toimiaan ei tutkita?

– Hänelläkään ei ole sellaista tietoa, että hänen toimiaan tutkittaisiin tai häntä epäiltäisiin joistakin laittomuuksista esimerkiksi.

Tämä selvisi Halla-ahon mukaan Pelttarin selvityksestä ja myös keskustelusta, jonka hän on Pelttarin kanssa käynyt.

– Ja oletamme, että hän jos häntä epäiltäisiin jostakin, niin hän itse tietäisi siitä ja että minä tietäisin siitä.

Demokraatti ei ole tänään tavoittanut Antti Pelttaria kommentoimaan asiaa.

Pääsihteeri istuu puhemiesneuvostossa ja on sen sihteeri. Neuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat.

Odotatko tänään, että Pelttari selvittää jotenkin puhemiesneuvostossa asiaa?

– Minä en nyt ala esittämään julkisuuden kautta mitään ukaaseja tai vaatimuksia. Ei tämä toimi sillä tavalla. Pidän todennäköisenä, että asiasta keskustellaan siellä.

Kysyttäessä, kuka on Pelttarin esimies ja kenelle tavallaan asia kuuluu, puhemies Halla-aho toteaa, ettei lähde spekuloimaan asialla. Hän toteaa pitävänsä todennäköisenä, että jos hän näin tekisi, hän tulisi sanoneeksi jotakin, josta “saadaan sitten taas lietsottua lisää kierroksia”.