”Alan hätähuuto ei ole katoamassa minnekään” – kansanedustajat hoputtavat tukemaan kulttuuri- ja tapahtumatoimijoita pikaisesti

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on ajautunut ahdinkoon, johon on löydettävä nopeasti konkreettisia ratkaisuja, SDP:n kansanedustajat painottavat. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Moni alan toimija on ollut koronapandemian suurimpia häviäjiä, ja tarve tuelle on vain kasvanut. Nyt on tärkeää, että heidän toimeentulonsa nostetaan asialistan kärkeen ja alalle suunnataan tukea pikaisesti, kansanedustajien nelikko vaatii tiedotteessa.

Hallituksen tämän vuoden toisessa lisätalousarviossa myönnettiin kulttuurin ja taiteen toimijoille 20 miljoonaa euroa. Näistä tuista 15 miljoonaa myönnettiin freelance-apurahoihin ja 5 miljoonaa euroa elokuvasäätiölle. Freelance-apurahat tulevat jaettaviksi Taiteen edistämiskeskusten toimintamenojen kautta. Osa on myös hyötynyt kustannustuesta.

Kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Maria Guzenina pitävät näitä toimia hyvänä alkuna, mutta he toivovat tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolta (kesk.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk.) vielä uusia lisätoimia alalla työskentelevien tukemiseksi.

– Lisäksi tapahtumatakuu on syytä saada valmiiksi nopeasti ja samalla varmistaa rahojen jaon aloitus nopealla aikataululla. Moni on odottanut tukiaan jo vuoden, emme voi enää venyttää toimia syksyyn. Koronatilanteen pysyessä huonona, yhä useampi tapahtuma joudutaan siirtämään tai perumaan, jonka vuoksi alan hätähuuto ei ole katoamassa minnekään, Heinäluoma ja Guzenina sanovat.

Kansanedustajat Matias Mäkynen ja Piia Viitanen huomauttavat, että kulttuuritoimijoiden kenttä on laaja ja sitä ovat myös alan tarpeet tuelle. Esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksen ei tulisi olla este työttömyysedun saannille, he sanovat.

– Pidämme järkevänä poikkihallinnollisen yhteistyöelimen perustamista, jossa tarkasteltaisiin alaa ja sen tukemista usean hallinnonalan näkökulmasta. On kiireellisesti varmistettava riittävä hätäapu pitkittyneessä kriisissä olevalle alalle ja varmistaa, että kukaan ei putoa tuen ulkopuolelle, kaksikko jatkaa.

Demariedustajat linjaavat, että akuuttien toimien rinnalla täytyy kulkea rahoituksen turvaaminen myös tulevaisuudessa.

– Näin varmistetaan alan elinvoimaisuus koronapandemian jälkeenkin. Kulttuurilla on valtava merkitys kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, muta ala on myös merkittävä työllistäjä ja tärkeä talouden veturi.