Infowars-valeuutissivustostaan tunnettu äärioikeistolainen salaliittoteoreetikko Alex Jones joutuu maksamaan yli neljä miljoonaa dollaria kunnianloukkauksesta Sandy Hook -koulun joukkomurhassa kuolleen lapsen vanhemmille. Asiasta uutisoi muun muuassa New York Times. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jonesilla ja Infowarsilla on ollut vuosikausia merkittävä rooli erilaisten salaliittoteorioiden levittämisessä. Jones on pitänyt esimerkiksi World Trade Centerin terrori-iskuja lavastettuina ja osallistunut elokuvien tekemiseen aiheesta. Viime vuosina hän on levittänyt salaliittoteorioita esimerkiksi koronaviruksesta ja Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen väärentämisestä.

Jonesin ja Infowarsin yleisömäärät ja rahaliikenne nousivat huomattavasti Sandy Hook -salaliittoteorioiden jälkeen. Jonesin liikevaihto oli parhaimmillaan 50 miljoonaa dollaria. Rahaliikenne syntyi muun muassa salaliittokirjojen ja -videoiden, ravintolisien ja selviytymisvarusteiden myynnistä lähetysten ohessa.

Vuosien varrella hän on pitänyt useita joukkoampumisia lavastettuina, mutta hänen väitteensä Sandy Hookin joukkomurhassa kuolleen lapsen vanhemmista johtivat Jonesin ongelmiin lain kanssa.

Jones väitti valheellisesti lapsen vanhempien olleen osa joukkomurhan lavastamista. Jonesin salaliittoteorian mukaan ampumiset lavastettiin aselakien kiristämiseksi.

Sandy Hookin koulusurmissa kuoli 28 ihmistä vuonna 2012.

Asianajaja vuosi Jonesin puhelimen sisällön

Oikeudenkäynnissä nähtiin myös poikkeuksellinen hetki, kun vanhempia edustava asianajaja Mark Bankston paljasti keskiviikkona Jonesin asianajajan lähettäneen hänelle vahingossa koko Jonesin puhelimen sisällön, mikä paljasti Jonesin pimittäneen tärkeätä todistusaineistoa ja valehdelleen.

Valamiehistö päätti nyt korvaussumman, mutta oikeudenkäynti jatkuu vielä. Oikeudenkäynnissä pohditaan seuraavaksi, kuinka paljon Jones määrätään maksamaan rangaistusluonteisia korvauksia vanhemmille.

Vanhemmat olivat vaatineet 150 miljoonan dollarin korvauksia vuosien kärsimysten jälkeen.

Jones on osallisena kahdessa muussakin oikeudenkäynnissä, joissa muut Sandy Hookin vanhemmat vaativat korvauksia.