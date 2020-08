”Älkää tehkö lyhytnäköisiä päätöksiä” – järjestöiltä painavia terveisiä SDP:n puoluekokousedustajille

Monet järjestöt ovat tulleet kertomaan terveisensä SDP:n puoluekokouksen edustajille. Demokraatti kysyi, millaisia eväitä järjestötorille saapuneiden Työväen sivistysliiton, JHL:n, Teollisuusliiton, PAMin ja Greenpeacen väki haluavat puoluekokousedustajille antaa.

Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Työväen sivistysliitto TSL:n ständillä puoluekokousedustajia tervehtivät suunnittelijat Antti Mäki ja Ari Näätsaari. He toivovat mahdollisimman monen edustajan allekirjoittavan TSL:n sivistysteesit ja vievän vapaan sivistystyön ilosanomaa eteenpäin.

– Toivomme, että näiden teesien kautta puoluekokousedustajat innostuisivat pitämään puheita ja katsomaan, että näitä asioita otetaan huomioon aloitetyöskentelyssä, Mäki sanoo.

Teeseissä linjataan, että aikuisten perustaitoja on vahvistettava työllistymisen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. TSL:n mukaan kaikki vapaan sivistystyön piirissä suoritettu soveltuva koulutus pitää voida kirjata KOSKI-palveluun, jotta myös tätä kautta hankittu osaaminen ja tieto saadaan tunnistettua ja tunnustettua. TSL muistuttaa teeseissään myös, että ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta tarvitaan, ja vapaan sivistystyön oppilaitosten kehittämistä tulee jatkaa suuntaamalla rahoitusta perustehtäviin.

– Meidän pitää pitää kaikki mukana. Jos jätämme sellaiset aikuiset, jotka eivät ehkä ole koko ajan tiedon äärellä, kouluttamatta, emmekä tarjoa heille väylää oppia uusia asioita, me jätämme yhden porukan yhteiskunnassa oman onnensa nojaan, Mäki summaa.

Järjestötorilla myös ay-väellä on terveisiä puoluekokousedustajille. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n vastaava sopimusasiantuntija Kari Bagge ja järjestäjä Johanna Perkiö puhuvat muun muassa sen puolesta, että työelämä pidetään turvallisena myös kriisin keskellä. Kokousedustajien joukossa on paljon kuntapäättäjiä, joille heillä on selkeä viesti:

– Monet kunnat tekevät nyt tosi harkitsemattomia ja lyhytnäköisiä päätöksiä yt-neuvottelujen muodossa. Pahimmillaan vähennetään henkilöstöä, lomautetaan. Miten käy sosiaaliselle hyvinvoinnille tällaisella toiminnalla? Älkää tehkö lyhytnäköisiä päätöksiä, joilla viivan alle tulee pitempi miinus, Bagge sanoo.

JHL:n järjestöasiantuntija Visa Tammi sanoo, että puoluekokoukseen on tultu myös kuuntelemaan puoluekokousedustajia. Tietysti puheenaiheena JHL Demareiden ständillä on myös kuntavaalit.

– Kunnallisvaaleissa on tärkeää, että saadaan mahdollisimman paljon ehdokkaita eri ikäryhmistä ja ammattikunnista.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin järjestötoimitsija Sami Kaita haluaa muistuttaa puoluekokousedustajia siitä, että palvelualojen ja eturintamassa olevien työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan sekä nyt kriisiaikaan että tulevaisuudessa. Hän painottaa, että työstä tulisi saada sellaista palkkaa, jolla pystyy elämään.

PAMin ständin vieressä päivystää Teollisuusliiton Hämeen ja Pirkanmaan alueen aluepäällikkö Jan Laine. Teollisuusdemareiden keskeinen viesti SDP:n puoluekokousedustajille on, että puolue huomioisi omissa tavoiteohjelmissaan teollisuuden menestyksen edellytykset.

– Teollisuushan ei sinänsä riitele ilmasto- ja ympäristöasioiden kanssa, mutta pitää löytää yhteisiä keinoja ja tapoja, kuten siirtymäaikoja. Työllisyys pitää ottaa huomioon. Kun sanotaan, että kaikki hyvinvointivaltiot ovat teollisuusvaltioita, niin silloin täällä pitää antaa pelimerkkejä siihen, jotta työ ei siirtyisi halpatyövoiman maihin, joissa ympäristö- ja ilmastoasioista välitetään vähemmän kuin täällä, hän sanoo.

Ilmastoasioista järjestötorilla ovat puhumassa Greenpeacen ilmastovastaava Kaisa Kosonen ja vapaaehtoistyöntekijä Nina Urpilainen. Pääministeripuolueen väki on ratkaisevassa roolissa ilmastoasioiden edistämisessä, Kosonen muistuttaa.

– Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus näyttää maailmalle, että miten fossiilivapaasta hyvinvoinnista tehdään totta, hän sanoo.

Kosonen muistuttaa, että Antti Rinteen ja sittemmin Sanna Marinin hallitusohjelman myötä Suomesta on tullut kansainvälinen ilmiö siinä mielessä, että ohjelman ilmastotavoitteet ovat herättäneet innostusta ympäri maailman.

– Nyt on olennaista, että ne eivät jää vain tavoitteeksi, vaan ne viedään käytäntöön. Tuleva vuosi tulee olemaan ratkaiseva ennen puoliväliriiheä, että saadaan ne tärkeimmät asiat eteenpäin ja niistä saadaan päätöksiä.

Nina Urpilainen toivoo, että ilmastoasioiden edistämiseksi tehtäisiin päätöksiä, joilla helpotetaan ihmisten omia ilmastotekoja.

– Tavalliset ihmiset koittavat parhaansa. Toivon käytännön ratkaisuja – esimerkiksi verohelpotuksia aurinkopaneelien rakentamiseen.