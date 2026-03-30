Talous
30.3.2026 05:48 ・ Päivitetty: 30.3.2026 05:48
Alko: Tämän takia myyntimme laskee
Alko kertoo sekä litramyyntinsä että liikevaihtonsa laskeneen viime vuonna lähes kahdeksan prosenttia. Valtion saamat alkoholimyynnin osinkotuotot pienenevätkin huomattavasti tänä vuonna.
Syynä menekin vähenemiseen olivat Alkon mukaan alkoholilain muutokset, kuluttajien heikentynyt taloustilanne ja väkevien viinaksien alkoholiveron korotus.
Väkijuomien kokonaismyynti jäi 65,7 miljoonaan litraan, kun se vuonna 2024 oli vielä runsaat 72 miljoonaa.
Yhtiö tuloutti valtiolle vuoden 2025 aikana osinkoina 57 miljoonaa euroa, mutta tälle vuodelle Alkon hallitus ehdottaa enää 19 miljoonan osingonjakoa. Alkon kannattavuus on silti yhtiön mukaan edelleen hyvällä tasolla.
MYYNTIMÄÄRIIN vaikuttaa se, että osa ennen vain Alkosta saaduista tuotteista on nyt vapautettu myyntiin muuallakin.
Alkoholilaki uudistui vuoden 2024 kesällä. Sen jälkeen päivittäistavarakaupoissa on saanut myydä käymisteitse valmistettuja, enintään kahdeksan prosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia.
Luultavasti myös ihmisten huoli omista talousnäkymistä ja ostovoiman hupeneminen ovat vähentäneet Alkossa käymistä. Samoin kuin aiemmissakin taantumissa osa ostajista siirtyy edullisempiin juomiin, osa hankkii halvempaa tuontialkoholia.
Alko kertoo tilinpäätöstiedotteessaan, että asiakkaiden tyytyväisyys tarjolla olevaan valikoimaan on kuitenkin nyt ennätyskorkealla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.