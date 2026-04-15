Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

15.4.2026 05:00 ・ Päivitetty: 15.4.2026 05:18

Alko yllättää: aloittaa myyntikokeilun

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Alko kertoo alkavansa myydä osassa myymälöistään pikkunaposteltavaa juomien lisäksi. Yhtiö aloittaa huhtikuun puolivälissä kokeilun 30 myymälässä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiön mukaan se on jo aiemmin myynyt juomien lisäksi esimerkiksi sesonkimakeisia. Nyt alkavassa kokeilussa myytäviin tuotteisiin kuuluu esimerkiksi perunalastuja, pähkinöitä ja kuivalihaa.

- Purtavat ovat asiakkaillemme pieni juomavalintoja tukeva tuotekokonaisuus. Esimerkiksi perunalastut tai kuivaliha sopivat hyvin oluen seuraksi, ja pähkinät viinin rinnalle. Niitä nautitaan usein juuri samoissa hetkissä kuin juomiakin ja meiltä saa nyt juoman ja siihen sopivan pikkusuolaisen yhdellä pysähdyksellä, Alkon tuotepäällikkö Jari Aho sanoo tiedotteessa.

Hän lisää naposteltavien olevan lisäpalvelu, joka ei muuta Alkon ydintehtävää tai roolia alkoholijuomien vähittäismyyjänä.

30 kokeilumyymälää sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Turussa, Tampereella, Vaasassa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU