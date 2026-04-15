Alko yllättää: aloittaa myyntikokeilun

Alko kertoo alkavansa myydä osassa myymälöistään pikkunaposteltavaa juomien lisäksi. Yhtiö aloittaa huhtikuun puolivälissä kokeilun 30 myymälässä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiön mukaan se on jo aiemmin myynyt juomien lisäksi esimerkiksi sesonkimakeisia. Nyt alkavassa kokeilussa myytäviin tuotteisiin kuuluu esimerkiksi perunalastuja, pähkinöitä ja kuivalihaa.

- Purtavat ovat asiakkaillemme pieni juomavalintoja tukeva tuotekokonaisuus. Esimerkiksi perunalastut tai kuivaliha sopivat hyvin oluen seuraksi, ja pähkinät viinin rinnalle. Niitä nautitaan usein juuri samoissa hetkissä kuin juomiakin ja meiltä saa nyt juoman ja siihen sopivan pikkusuolaisen yhdellä pysähdyksellä, Alkon tuotepäällikkö Jari Aho sanoo tiedotteessa.

Hän lisää naposteltavien olevan lisäpalvelu, joka ei muuta Alkon ydintehtävää tai roolia alkoholijuomien vähittäismyyjänä.