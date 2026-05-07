Kansanedustaja vaatii Orpolta oikaisua – pääministeri syyttää saivartelusta

Kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) syyttää pääministeri Petteri Orpoa (kok.) virheellisen tiedon antamisesta eduskunnalle. Räsänen viittaa Orpon puheenvuoroon julkisen talouden suunnitelmaa koskevassa keskustelussa keskiviikkona Simo Alastalo Demokraatti

– Mutta samaan aikaan, kaiken tämän synkistelyn keskellä, hyvät edustajat, Suomessa työllisten määrä on lähes sama kuin silloin, kun hallitus aloitti, Orpo sanoi eilen eduskunnassa.

Todellisuudessa työllisten määrä on hallituskauden mittaan laskenut ainakin 50 000 henkilöllä, riippuen siitä miten tarkastelu rajataan.

Räsänen nosti pääministerin kertoman virheellisen luvun esiin jo eilisessä keskustelussa, mutta pääministeri ei vastannut kysymykseen, eikä korjannut antamiaan tietoja. Räsänen huomauttaa tiedotteessaan, että kyseessä on jo kolmas kerta, kun pääministeri antaa samasta asiasta virheellistä tietoa eduskunnalle.

– Eduskunnalle ei voi toistuvasti antaa väärää tietoa ilman, että sitä korjataan. Siksi pääministerin on oikaistava väärät tiedot eduskunnan edessä, Räsänen sanoo.

Pääministeri Orpo selvensi eilisiä puheitaan torstaina medialle ja syytti Räsästä saivartelusta.

– Viittaan esimerkiksi arviointineuvoston puheenjohtajan, professori Niku Määttäsen tällä viikolla antamaan lausuntoon siitä, että Suomen työllisyys on pysynyt suhteellisen korkealla tasolla, Orpo aloitti.

Määttänen kommentoi työllisyyttä keskiviikkona Ylen Aamu-tv:ssä.

– Työllisten määrä on sama asia sinänsä kuin työllisyyden taso. Voi olla, että se on liian tulkinnanvarainen ja totta kai SDP siihen omaan tyyliinsä puuttuu. Heidän kannattaisi keskittyä niiden omien työllisyyslääkkeidensä esiin tuomiseen kuin saivarteluun, Orpo jatkoi.

KYSYTTÄESSÄ Orpo arvioi torstaina muistinvaraisesti, että viimeisin työllisten määrää kuvaava luku olisi hallituskauden alkuun vuonna 2023 verrattuna nyt noin 50 000 alhaisempi. Yle arvioi eilen faktantarkastuksessaan, että määrä olisi pienentynyt vaali- tai hallituskauden aikana maaliskuun lukujen mukaan noin 64 000 henkilöllä. Orpon arvion ero Ylen lukuihin selittyy pari kuukautta vanhemmilla tilastoilla.

– Mutta kun meidän työllisten määrä on yli kaksi ja puoli miljoonaa ja ottaen huomioon sen, että Suomessa on oltu taantumassa nyt vuosia, niin on edelleenkin aivan oikein sanoa, että se on suhteellisen hyvällä tasolla pysynyt ja olen siitä tyytyväinen.

– Toki en ole tyytyväinen siitä, että Suomessa on niin paljon työttömiä ihmisiä mutta halusin kiinnittää eduskunnan huomion siihen, että kuitenkin tämän kaiken keskellä työllisyys on pysynyt suhteellisen korkealla tasolla, Orpo sanoi.

Orpo ei keskiviikkona eduskunnassa maininnut lukuja, joten hänen eilen eduskunnalle antamiensa tietojen paikkansapitävyydessä on viime kädessä kyse sanan ”lähes” tulkinnasta. Voidaanko työllisten määrän todeta olevan ”lähes samalla tasolla” kuin hallituskauden alussa, jos määrä on kauden aikana laskenut muutamalla prosenttiyksiköllä.

Täsmennetty tilastotietoa 50 000 työllisen muutoksesta klo 15.12.