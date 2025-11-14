Alkon liiketoimintajohtaja: Sunnuntaiaukiolot voisivat vaihdella paikan ja pyhien mukaan

Jatkossakaan kaikki Alkot eivät välttämättä olisi auki sunnuntaisin ja kaikkina arkipyhinä, vaikka se sallittaisiin. Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen sanoo STT:lle, että aukioloajat eri myymälöissä määrittyvät asiakkaiden tarpeen mukaan ja vaihtelevat tälläkin hetkellä varsin paljon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskiviikkona eduskunnan talousvaliokunta yllätti ehdottamalla, että Alkoille mahdollistettaisiin aukiolo sunnuntaisin ja arkipyhinä. Ehdotuksella on mahdollisuudet edetä, sillä STT:n tietojen mukaan ajatus saa tukea hallituspuolueista kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta.

Pennanen kuvailee Alkon suhtautumista odottavaksi. Nykyisin Alkot saavat lain mukaan olla auki arkisin kello 9-21 ja lauantaisin 9-18.

- Ihan kiinnostuneesti seurataan. Tietysti lainvalmistelu on vielä kesken ja odotetaan, mitä eduskunta päättää.

MITKÄ arkipyhistä ovat sellaisia, joina Alko voisi olla jatkossa auki?

Pennanen ei lähde ennakoimaan asiaa. Hän kuitenkin nostaa esiin, että esimerkiksi helatorstai, loppiainen ja pyhäinpäivä ovat muodostuneet asiakkaille ikään kuin normaaleiksi kauppapäiviksi.

- Esimerkiksi se pyhäinpäivän lauantai voisi olla sellainen, mitä pitäisi tutkia. Mutta kuten sanoin, on vähän liian aikaista miettiä sitä.

Pennanen ei vielä ota kantaa myöskään siihen, mitkä Alkon myymälät voisivat olla auki pyhinä, jos se sallittaisiin. Hän huomauttaa, että tälläkin hetkellä vain hieman yli puolet myymälöistä on auki enimmäisaukiolojen mukaisesti.

Myymälät voivat olla auki pidempään esimerkiksi suurilla paikkakunnilla ja suuremmissa kauppakeskuksissa. Joillakin paikkakunnilla aukiolot voivat myös vaihdella sesongin mukaan.

- Paikallinen tarve ratkaisee sen, millä tavalla myymälä on auki.

TOISAALTA Pennanen korostaa myös vastuullisuutta. Hän sanoo, että jos muutoksia aukioloihin tulisi, liikkeelle lähdettäisiin todennäköisesti pilotoimalla niitä yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Hänen mukaansa pilotointi on Alkossa ylipäätään tapana.

- Testataan, opitaan, kuullaan asiakkaiden mielipiteitä, tarvittaessa korjataan ja vasta sen jälkeen ollaan valmiita tekemään laajempia ratkaisuja.

Talousvaliokunnan ehdotus liittyi hallituksen esitykseen, jolla muutettaisiin sääntelyä alkoholin etämyynnistä ja kotiinkuljetuksesta. Valiokunnan mielestä laajemmat aukiolot pitäisi sallia, jotta Alkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä vahvistettaisiin. Valiokunta katsoo, että esitys muutoin heikentäisi toimintaedellytyksiä.

Myös Alko itse on tuonut omissa lausunnoissaan esiin ongelman, että ulkomailta tilatut väkevät ja muut alkoholijuomat voi kuljettaa kotiin sunnuntaisin, mutta Alkosta tilattuja juomia ei.

Alko ehdotti myös huhtikuussa, että viinien ruokakauppamyynnin laajentamisen sijaan myymälöiden aukioloaikoja voisi pidentää kokeiluluontoisesti lauantai-iltaisin ja sallia sunnuntaiaukiolot. Tuolloin samana päivänä julkaistiin hallituksen tilaama selvitys 15-prosenttisten viinien myynnin sallimisesta ruokakaupoissa.

Teksti: STT/Anni Keski-Heikkilä