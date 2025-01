Alkon myynti pieneni selvästi – taustalla lakimuutos

Alkon myynti väheni tuntuvasti viime vuonna. Alkosta ostettiin päättyneenä vuonna 71,2 miljoonaa litraa juomia, eli noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kesäkuussa voimaan tulleen alkoholilain muutoksen jälkeen Alkon myynti oli kymmenen prosenttia matalammalla tasolla kuin toissa vuonna. Enintään 8-prosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti laajeni ruokakauppoihin viime kesäkuussa.

Alkon mukaan lakimuutos on laskenut yhtiön litramyyntiä kaikissa tuoteryhmissä.

Alkon liiketoimintajohtajan Kari Pennasen mukaan lakimuutos koskee noin neljää prosenttia Alkon litramyynnistä. Vaikutukset Alkon myyntiin ovat kuitenkin yhtiön mukaan suuremmat kuin kyseisen tuotekategorian nykyinen myyntivolyymi.

Alkon kokonaislitramyynnistä 62 prosenttia on viinejä, ja myynnillisesti merkittävimmät muutokset näkyvät tässä tuoteryhmässä, yhtiö sanoo.

- Kuten odotimmekin, alkoholilain muutos on kohdistunut Alkossa myytävien kaikkien tuoteryhmien myyntiin. Eniten myynninlaskua litroissa on ollut yli 8-prosenttisissa viineissä. Myös yli 8-prosenttisten oluiden myynti on laskenut selvästi, Pennanen sanoo tiedotteessa.

ALKOSSA viinien myyntilitrat laskivat viime vuonna 7,7 prosenttia ja väkevien 9,1 prosenttia. Viinejä myytiin noin 44 miljoonaa litraa ja väkeviä noin 19 miljoonaa litraa.

- Ruokakauppoja on noin 12 kertaa enemmän kuin Alkon myymälöitä ja myyntiajat 20 prosenttia laajemmat kuin meillä. Ruokakaupat myyvät alkoholijuomia myös sunnuntaisin. On selvää, että tämä näkyy myyntilitroissamme. Meillä asioidaan keskimäärin noin kerran kuukaudessa, kun ruokakaupassa asioidaan useita kertoja viikossa. Pennanen kommentoi.

Ennen kesäkuun lakimuutosta tammi-toukokuussa Alkon myynti jäi noin kolme prosenttia toissa vuoden lukemista. Myynnin lasku siis jyrkkeni selvästi kesäkuun lakimuutoksen jälkeen.

Alkon viime vuoden kolme myydyintä tuotetta olivat Leijona Viina, Koskenkorva Viina ja Suomi Viina. Seuraavina myydyimpien listalla tulevat viinit 2u Duas Uvas ja Gato Negro Sauvignon Blanc. Listauksessa ovat mukana ne juomat, joille Alkolla on laissa määritelty vähittäismyynnin yksinoikeus.

- Kymmenen myydyintä väkevää muodostavat koko tuoteryhmän myynnistä noin 50 prosenttia, eli myynti keskittyy vahvasti muutamalle tuotteelle, Pennanen kertoo.

Puna- ja valkoviineissä suosituimpana viinimaana jatkaa Chile. Roseviineissä kärkisijaa pitää edelleen Ranska, mutta Chile on noussut toiseksi myydyimmäksi roseviinimaaksi Espanjan edelle.