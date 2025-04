VATT:n tutkija: Mitä enemmän perintöverosta tiedetään, sitä enemmän sitä kannatetaan

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen keskiviikkoinen selvitys oli tylyä tekstiä: perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverolla ei tukisi talouskasvua, vaikka muutosta lobbaavat elinkeinoelämän toimijat haluaisivatkin näin uskoa. Susanna Luikku Demokraatti

VATT:n selvityksen tulokset olivat käytännössä päinvastaiset kuin helmikuussa julkaistulla Risto Murron vetämällä kasvutyöryhmällä. Tuolloin lähinnä yritysjohtajista koostunut ryhmä esitti perintöverosta luopumista nimenomaan yhtenä talouskasvua tukevana toimena. Taloustieteilijä Mika Maliranta jätti jo tuolloin raporttiin eriävän mielipiteensä.

– Perintövero on aihe, joka herättää tunteita ja ideologisiakin intohimoja, ja ehkä siksi se nousee säännöllisin väliajoin poliittiseen keskusteluun. Taloustieteessä on kuitenkin laaja kansainvälinen konsensus siitä, että perintäveron poiston dynaamisten vaikutusten ei voi olettaa korvaavan siitä seuraavaa verotulojen laskua. Se on myös tämän selvityksen johtopäätös, sanoo VATT:n johtava tutkija, tutkimusohjaaja Tuomas Matikka.

Matikan johtaman ryhmän selvitys oli tehty valtiovarainministeriön tilauksesta. Hänen mukaansa perintövero on siitä erikoinen, että vaikka se on esimerkiksi kyselytutkimuksissa epäsuosittu verotusmuoto, tiedon lisääntyminen yleensä muuttaa asenteita.

– Kun selvitetään, mihin ja millä tavoin perintövero enimmäkseen Suomessa todella kohdistuu, ihmiset alkavat suhtautua siihen suopeammin. Toki yksilötasolla sen maksamisessa voi tulla hankaluuksia, mutta sisäiset viilaukset olisivat kansantaloudellisesti järkevämpiä kuin koko verosta luopuminen. Kokonaisuutena perintävero on pienten haittavaikutusten vero, jolla on verraten helppo kerätä valtiolle tuloja, hän sanoo.

SUOMESSA PERINTÖVEROA peritään koko peritystä omaisuudesta, ja veroprosentti kasvaa perinnön koon kasvaessa. Alle 20 000 euron perinnöt ovat saajakohtaisesti verottomia. Lähisukulaisten verotus on kevyempää, ja yrityksiin ja maatiloihin on saatavissa merkittäviäkin huojennuksia.

– Kansainvälisessä vertailussa verovapaan perinnön alaraja on Suomessa melko matala, eikä siihen ole aikoihin tehty indeksi- tai muita tarkastuksia. Rajan tarkastelu voisi olla yksi sisäinen keino uudistaa verotusta niin, ettei siitä koidu perijälle kohtuutonta haittaa. Samoin mahdollisuudet realisoida perintöä, mikäli verojen maksamisesta tulee ongelma, Tuomas Matikka sanoo. Lisää aiheesta VATT tyrmää perintöveron poiston: vähentäisi verotuloja eikä lisäisi talouskasvua

Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelman kirjaus, jonka mukaan perintöveron korvaamista luovutusvoittoverolla selvitetään, ei siis saanut taloustieteilijöiltä tukea. Lisäkierrettä asiaan tuovat valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) vahvistamat miljardin lisäykset puolustusmenoihin.

Onko perintöveron poistolla ylipäätään realistisia mahdollisuuksia edetä?

Valikoiva suhde velanottoon ei toki ole uusi asia, mutta kun samaan aikaan kun talous sakkaa ja puhutaan yhä uusista leikkauksista esimerkiksi jo valmiiksi vaikeuksissa olevaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon, onko perintöveron poistolla ylipäätään realistisia mahdollisuuksia edetä ja mennä läpi tällä hallituskaudella?

– Tuohon en oikein osaa ottaa kantaa, mutta siitäkin on laajaa tutkimusnäyttöä taloustieteessä, että verotulojen laskiessa perintöveron poisto voisi aiheuttaa valtiolle painetta kerätä tuloja muualta, Tuomas Matikka kommentoi.

VATT:n selvityksen mukaan Suomessa perintöjä ja lahjoja annettiin vuosina 2017-2022 yhteensä arvoltaan 8,8 miljardilla eurolla. Vuoden 2023 verotulot niistä olivat 1,1 miljardia euroa.

Perinnöt ja lahjat keskittyvät hyvätuloisille kotitalouksille. Valtaosa perinnöistä on kuitenkin pieniä, mutta verotuloista merkittävin osa kerätään harvalukuisemmista suurista perinnöistä.

Tyypillinen perintö alle 40 000 euroa, mutta suurituloisin prosentti väestöstä saa kuitenkin keskimäärin 350 000 euron arvosta perintöä. Suomessa yleisin perintö on asunto tai kiinteistö, ja niitä saavat tasaisesti sekä varakkaat että pienituloiset.