Aluevaalit mittaavat kestävyyttämme

Parin viimeisen vuoden tapahtumia pohtiessa voi vain todeta, että kestävyyttä on tarvittu. On korona, joka on ensin lamauttanut täysin yhteiskunnan toiminnan ja aiheuttanut rajoituksia sekä taloudellista ahdinkoa. Sanna Siekkinen

Korona on pakottanut meidät miettimään uudelleen politiikan toimintatapoja ja yhteisiä kokoontumisia. Digitaaliset välineet ovat olleet suurena apuna ja niitä on opittu käyttämään pakon edessä paremmin. Olemme joutuneet jarruttamaan toimintaa minimiin ja nyt käynnistäessämme sitä uudelleen on epävarmuutta ilmassa.

Kuntavaalit saatiin toteutettua äänestysprosentin ollessa lyhyesti todeten huono. Nyt käsillä on toiset vaalit lyhyen ajan sisään, joissa tarvitaan aktiivisempaa ja vahvempaa työtä ihmisten äänetysinnokkuuden nousemaan saamiseksi. Erityisesti on pystyttävä nostamaan ihmisten tietoisuutta uusien hyvinvointialueiden tehtävistä ja siitä, kuinka ne tulevat vaikuttamaan tavallisen ihmisen arkeen niin kaupungeissa kuin maaseuduilla.

Hyvinvointialue tulee huolehtimaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen alaisuudessa olevista tehtävistä. Aluevaltuustoon valittavat ihmiset tulevat tekemään isoja päätöksiä kuntien ihmisten elämään vaikuttavien palveluiden toteuttamisesta. Aluevaltuutetut tulevat edustamaan koko maakuntaa. Että alueellinen kattavuus toisi ymmärryksen erilaisten alueiden käytännöistä ja juuri niihin sopivista päätöksistä, vaaleissa on valittava edustajia monipuolisesti. Jyväskylässä asuva valtuutettu ei tarkalleen tiedä, kuinka esimerkiksi Kinnulassa olisi parasta toteuttaa sosiaalipalveluja. Omassa asuinkunnassani Konnevedellä taas on otettava huomioon esimerkiksi digitaalisten taitojen alhainen taso terveydenhuollon ikääntyneiden asiakkaiden keskuudessa. Maakunnan perimmäisessä laidassa asuva saattaa joutua odottamaan pelastuskalustoa kohtuuttomia aikoja, kun taas esimerkiksi Jyväskylässä se on paikalla minuuteissa.

Ei ole lainkaan yhdentekevää, kuka aluevaltuustoon pääsee ja kuka siellä asioista päättää. Ehdokkaiden olisi suotavaa olla perehtyneitä maakunnan ja erilaisten kuntien asioiden lisäksi terveydenhuollon tai sosiaalihuollon asioihin. Ehdokkaita onkin monella puolueella lähdetty kysymään juuri näille aloille kouluttautuneista. Toteutuessaan hyvinvointialue on hartaasti odotettu uudistus, jonka toivotaan parantavan edellä mainittuja palveluita sekä yksittäisten ihmisten että koko valtion tasolla. Aivan taatusti tullaan tarvitsemaan lisää kehitystyötä etenkin alkutaipaleella. Ja ihan varmasti media tulee riepottelemaan tätäkin asiaa julkisuudessa sekä etukäteen että vaalien jälkeen spekuloiden ja nostaen otsikoihin ties mitä. Kestävyyttä siis edelleen tarvitaan.