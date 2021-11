”Amerikka on jälleen liikkeessä, elämänne muuttuu paremmaksi” – valtava 1,2 biljoonan dollarin infrapaketti sinetöity

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vahvistanut allekirjoituksellaan suuren 1,2 biljoonan dollarin infrastruktuuripaketin, joka sai aiemmin hyväksynnän maan kongressilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Paketti on suurin infrastruktuuriin tehtävä satsaus maassa yli puoleen vuosisataan. Paketin toivotaan auttavan muun muassa inflaation hillitsemisessä. Inflaatio on kiihtynyt maassa, kun Yhdysvaltojen talous on elpynyt koronakuopasta. Hintoja ovat nostaneet muun muassa toimitusketjujen ongelmat ja pula työntekijöistä.

Tuoreella lakipaketilla kunnostetaan Yhdysvaltain rapistuvaa liikenneverkkoa ja luodaan samalla työpaikkoja. Sillä on määrä parantaa myös maan internetyhteyksiä.

- Viesti amerikkalaisille ihmisille on tämä: Amerikka on jälleen liikkeessä, ja elämänne muuttuvat paremmiksi, Biden sanoi sadoille vierailleen Valkoisella talolla.

Suurin osa vieraista oli Bidenin demokraattipuolueesta, mutta myös joitakin republikaaneja oli paikalla. Biden sanoikin paketin olevan todiste siitä, että demokraatit ja republikaanit voivat saada yhdessä aikaan tuloksia.

Lakipakettia pidetään tärkeänä koko Bidenin presidenttikauden onnistumisen kannalta.

Tuore lakipaketti on hallituksen merkittävin samankaltainen satsaus sitten 1950-luvun, jolloin maahan luotiin kansallinen valtatieverkosto.

Kongressin edustajainhuone hyväksyi paketin tässä kuussa. Paketti keräsi kannatusta myös republikaanien riveistä, kun 13 republikaaniedustajaa asettui tukemaan demokraattipresidentin uudistuspakettia. Paketti meni senaatissa läpi jo elokuussa.