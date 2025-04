Ammattijärjestö Tehy valitsi uuden valtuuston

Ammattijärjestö Tehyn jäsenistö on valinnut uuden valtuuston seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Valtuustoon valittiin 83 edustajaa 410 ehdokkaan joukosta. Demokraatti Demokraatti

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn valtuusto tekee päätökset Tehyn jäsenten edunvalvonnasta, hyväksyy työehtosopimukset, tekee ratkaisuja esimerkiksi työtaistelutoimista sekä päättää liiton toiminnan linjauksista.

Tehyn vaaleissa 21,7 prosenttia tehyläisistä käytti äänioikeuttaan. Uusia valtuutettuja valittiin 45.

– Saimme päättäjiksi niin kokeneita kuin uusiakin päättäjiä. Tämä on hyvä pohja päätösten tekemiseen, Tehyn järjestöjohtaja Sari Viinikainen sanoo tiedotteessa.

Tehyn valtuuston järjestäytymiskokous pidetään kesäkuun alussa. Kokouksessa valitaan ehylle puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallitus sekä valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Puheenjohtajaehdokkaita on kaksi. Ehdolla ovat nykyinen puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja järjestöasiantuntija Kim Yli-Pelkola.

VALTUUSTON paikkajakauman järjestys pysyi samana. Suurin ryhmä on edelleen sosialidemokraattisesta arvopohjasta ponnistava Yhdessä eteenpäin. Ryhmällä on uudessa valtuustossa 31 paikkaa, mikä on kymmenen vähemmän kuin vuonna 2021.

Toiseksi suurin ryhmä – Tehyn sitoutumattomat ja keskiryhmät Sitke – puolestaan kasvatti paikkamääräänsä kymmenellä 25 paikkaan.

Arvo ammattitaidolle ryhmällä on nyt 14 paikkaa (+4), Tehyn vasemmistolla ja sitoutumattomilla 10 (+3), Tehyn vapailla vaikuttajilla 2 (+3) ja Tehyläisillä vihreillä yksi (-2). Aiemmin kahdella paikalla edustanut Perusasioiden puolesta -ryhmä putosi valtuustosta.

Puheenjohtajaehdokkaista Millariikka Rytkönen kuuluu Yhdessä eteenpäin -ryhmään. Hän on Yhdessä eteenpäin -ryhmän, Vihreiden sekä Vasemmiston ja sitoutumattomien puheenjohtajaehdokas. Rytkönen on toiminut Tehyn puheenjohtajana vuodesta 2017.

Kim Yli-Pelkola on Arvo ammattitaidolle -ryhmän puheenjohtajaehdokas. Hän on toiminut Tehyn järjestöasiantuntijana vuodesta 2023 lähtien.

TEHYYN kuuluu 160 000 koulutettua sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista tai alalle opiskelevaa.

Tehyn jäseninä on muun muassa sairaanhoitajia, lähihoitajia, ensihoitajia, bioanalyytikoita, fysioterapeutteja, hammashoitajia, kätilöitä, lastenhoitajia, röntgenhoitajia, mielenterveyshoitajia, suuhygienistejä, terveydenhoitajia, osastonhoitajia ylihoitajia ja asiantuntijoita.

Tehyn jäsenet toimivat sekä julkisella sektorilla että yksityisen sektorin palveluksessa. Tehy on toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.