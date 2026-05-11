Työmarkkinat

11.5.2026 18:16 ・ Päivitetty: 11.5.2026 18:16

Ammattikorkeakoulujen lakkosumaan sovintoesitys

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Kevään lakkoaalto alkoi Metropolia-ammattikorkeakoulusta huhtikuussa.

Riita ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta saattoi nytkähtää kohti sovintoa: valtakunnansovittelija on antanut kiistaan ratkaisuehdotuksensa.

Asiasta kertoi maanantai-iltana opetusalan ammattijärjestö OAJ. Sekä työnantajapuoli että alan työntekijäjärjestöt vastaavat esitykseen keskiviikkoiltapäivään mennessä.

Yksityiskohtia osapuolet eivät sovintoesityksestä kerro, eivätkä sitäkään miltä ehdot heidän mielestään vaikuttavat.

TÄLLÄ VIIKOLLA alkaviin Laurean ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulujen lakkoihin ehdotus ei ehdi vaikuttaa, OAJ kertoo tiedotteessaan.

Oppilaitoksissa on lakkoiltu eri puolilla maata huhtikuun alkupuolelta asti.

