Työmarkkinat
11.5.2026 18:16 ・ Päivitetty: 11.5.2026 18:16
Ammattikorkeakoulujen lakkosumaan sovintoesitys
Riita ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta saattoi nytkähtää kohti sovintoa: valtakunnansovittelija on antanut kiistaan ratkaisuehdotuksensa.
Asiasta kertoi maanantai-iltana opetusalan ammattijärjestö OAJ. Sekä työnantajapuoli että alan työntekijäjärjestöt vastaavat esitykseen keskiviikkoiltapäivään mennessä.
Yksityiskohtia osapuolet eivät sovintoesityksestä kerro, eivätkä sitäkään miltä ehdot heidän mielestään vaikuttavat.
TÄLLÄ VIIKOLLA alkaviin Laurean ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulujen lakkoihin ehdotus ei ehdi vaikuttaa, OAJ kertoo tiedotteessaan.
Oppilaitoksissa on lakkoiltu eri puolilla maata huhtikuun alkupuolelta asti.
