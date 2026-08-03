Työmarkkinat
3.8.2026 06:03 ・ Päivitetty: 3.8.2026 06:03
Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään
Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään, kertoo Valtakunnansovittelijan toimisto. Valtakunnansovittelijan toimisto ilmoitti eilen hieman kello 19 jälkeen, että sovittelu oli päätetty tuloksettomana.
Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnansovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ.
Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa.
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