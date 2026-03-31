Ammattikorkeakoulujen työriita sovitteluun – YTN: ”Neuvottelutie on käyty loppuun”

Ylemmät toimihenkilöt YTN on katkaissut neuvottelut ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta tänään. Aiemmin neuvotteluista on lähtenyt OAJ, joka on antanut myös lakkovaroituksia ammattikorkeakouluihin. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja YTN ovat neuvotelleet ammattikorkeakoulujen työehdoista työnantajaa edustavan Sivistysala ry:n (Sivista) kanssa tammikuun lopusta alkaen. Työehtosopimus umpeutuu tänään.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ilmoitti keskeyttävänsä neuvottelut viime viikon maanantaina. Sopimusosapuolet ovat keskustelleet neuvotteluista niin sanotussa vapaaehtoisessa sovittelussa viime perjantaina ja vielä tänä aamuna.

– Nyt neuvottelutie on meidänkin näkökulmastamme käyty loppuun ja oli aika todeta neuvottelut päättyneeksi, YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki kertoo Demokraatille.

Hankamäen mukaan YTN:n pääsyy neuvottelujen lopettamiseen on sama, josta OAJ on aiemmin kertonut.

– Sivistalla on selvästi työehtosopimusta heikentäviä esityksiä, josta ei ole päästy yhteisymmärräykseen. Näin ollen ollaan sovittelutiellä.

Hankamäen mukaan yksi vaikea kysymys myös YTN:n mielestä on opetustehtävissä olevien tekniikan ja liikenteen opettajien saatavuuslisä, jonka poistamista Sivista vaatii. Tämä tarkoittaisi OAJ:n mukaan lähes tuhannen euron palkanalennusta osalle opettajista.

– Se on yksi vaikea tekstikysymys, mutta työehtosopimukset eivät ole koskaan yhden kysymyksen sopimuksia, vaan on paljon kysymyksiä, mitä pitää ratkaista palkankorotuksia myöden, Hankamäki sanoo.

Valtakunnansovittelija on tiedottanut, että työriitaa sovitellaan huomenna ja toisena pääsiäispäivänä maanantaina.

OAJ on antanut vuorokauden mittaisia lakkovaroituksia ammattikorkeakouluihin, jotka toteutuvat, jos ratkaisua ei sitä ennen synny. Metropolia ammattikorkeakoulussa lakko toteutuisi 8. huhtikuuta, Tampereen ammattikorkeakoulussa 9. huhtikuuta ja Turun ammattikorkeakoulussa 14. huhtikuuta. Aikooko YTN liittyä lakkoihin?

– Tietysti mietimme näitä asioita omalta osaltamme ja jos näihin päädytään, niistä ilmoitetaan ja tiedotetaan, Hankamäki vastaa.

OAJ:n aiemmin ilmoittamiin lakkovaroituksiin Hankamäki ei ota sen enempää kantaa. Sivista on aiemmin katsonut, että lakot olisivat toteutuessaan laittomia. OAJ tulkitsee toisin.

Hankamäen mukaan YTN:n näkökulmasta tärkeintä olisi saada uusi työehtosopimus aikaan.