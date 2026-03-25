OAJ kiristää ruuvia toisella lakkovaroituksella – työnantaja syyttää lakkoja laittomiksi, liitto eri linjoilla

Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi keskiviikkona toisen lakkovaroituksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluiden kirittämiseksi. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Uusi varoitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua ja vuorokauden mittainen mahdollinen lakko toteutuu 9. huhtikuuta, jos ratkaisuun ei sitä ennen päästä. OAJ antoi jo eilen lakkovaroituksen Metropolia ammattikorkeakoululle 8. huhtikuuta.

OAJ marssi viime perjantaina ulos neuvotteluista ja maanantaina liitto ilmoitti päättävänsä neuvottelut työnantajaa edustavan Sivistysala ry:n (Sivista) kanssa. Sivistan antama esitys sisältää liiton mukaan merkittäviä heikennyksiä työehtoihin ja joidenkin opettajien palkkoihin. OAJ ei voi niitä puheenjohtaja Katarina Murron mukaan hyväksyä.

Sivistan mukaan OAJ ei voi päättää neuvotteluja yksin, koska palkansaajia neuvotteluissa edustaa myös Ylemmät toimihenkilöt YTN. Neuvottelut päättyvät Sivistan mukaan vain, jos molemmat liitot ilmoittavat neuvottelut päättyneiksi ja työrauhavelvoite on siksi voimassa. Sivista arvioi tiedotteessaan, että OAJ:n ilmoittamat lakot olisivat siis laittomia.

OAJ:n näkemys asiasta on täysin erilainen, Murto sanoo.

– Sivista ikään kuin niputtaa OAJ:n ja YTN:n yhteen, mutta kyllä me olemme ihan itsenäisiä sopijaosapuolia. Lakkovaroitus on mahdollista antaa ennen sopimuskauden päättymistä, kunhan mahdollinen lakko ajoittuu sopimuskauden päättymisen jälkeiseen aikaan, jolloin työrauhavelvoitetta ei ole, Murto kommentoi Demokraatille.

Palkkojen harmonisointia ei tehdä palkkoja alentamalla

NEUVOTTELUT työehtosopimuksesta jatkuvat virallisesti huomenna torstaina. Sivista esitti eilen toiveen, että OAJ palaisi neuvottelupöytään. Katarina Murto kertoo, ettei liitolla ole aikomusta näin tehdä.

Valtakunnansovittelija on kutsunut osapuolet keskustelemaan alan neuvottelutilanteesta perjantaina. Kyse ei ole vielä virallinen sovittelun aloitus. Millaisia odotuksia OAJ:lla on keskustelulle?

– Toivoisin, että nyt tulisi vahvasti signaaleja työnantajapuolelle, että neuvotteluissa ei voi päästä eteenpäin, ellei ole ymmärrystä siihen, että palkkojen harmonisointia ei tehdä palkkoja alentamalla. Työehtojen merkittävien heikennysten listaa pitää siivota. Neuvotteluissa päästään eteenpäin vain, jos on kompromissi- ja ratkaisuhalua, Murto sanoo.

Yksi julkisuudessa esillä ollut neuvottelujen kipupiste liittyy niin sanottuun saatavuuslisään, jonka poistoa Sivista esittää. Tämä merkitsisi palkanalennusta tekniikan ja liikenteenalan opettajille. Sivista on esittänyt, että saatavuuslisänä maksettava palkka jaettaisiin esimerkiksi laskennallisesti tasan kaikkien opettajien kesken. Sivistan laskelman mukaan muiden opettajien palkka nousisi 236 euroa ja tekniikan ja liikenteen opettajien palkka alenisi yli 700 euroa. Tämä ei OAJ:lle käy.

– Eihän ammattiliiton tehtävänä ole missään olosuhteissa leikata palkkoja keneltäkään. Totta kai meidänkin tavoitteenamme on oikeudenmukainen palkkausjärjestelmän kehittäminen, mutta niin, että lähdetään harmonisoimalla nostamaan vähimmäispalkkoja ylöspäin. Se ei ole miltään osin oikeudenmukaista, että joidenkin palkkoja lasketaan, Murto sanoo.