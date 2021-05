Ammattiliitto järkyttynyt: ”Oulun päättäjät haluavat kylmäsydämisesti niistää palkoista ja lomista” – palveluntuottaja valittu oikeusjutusta piittaamatta

Ammattiliitto JHL vaatii Oulun ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamista jäädytettäväksi oikeuskäsittelyn ajaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö teki kunnallisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Oulun kaupunginvaltuuston päätöksestä ulkoistaa kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut. Tämä päätös tehtiin viime lokakuussa.

Oulun kaupunginhallitus päätti 10. toukokuuta, että kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut siirretään liikkeenluovutuksena Compass Group Finland Oy:lle 1. lokakuuta alkaen. Liikkeenluovutus koskee noin 270 työntekijää.

– Palveluntuottajan valinta on hätiköity päätös, sillä JHL:n tekemän kunnallisvalituksen käsittely on kesken. Oulu halveksii oikeusjärjestelmää ja kuntalakia edetessään asiassa. Oulun on jäädytettävä kaikki ulkoistamiseen liittyvät toimet oikeuskäsittelyn ajaksi, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine (kuvassa) vaatii tiedotteessa.

Jos kunnallisvalitus hyväksytään, ei koko ulkoistamispäätöstä ole olemassa ja palveluntuottajan valinta on mitätön.

”Työpaikkojen säilymisellekään ei ole mitään takeita.”

Kilpailutuksen voittanut Compass Group on osa maailmanlaajuista konsernia. Yhtiö on ilmoittanut tämän vuoden tammikuussa irtisanovansa, osa-aikaistavansa ja lomauttavansa satoja työntekijöitä Suomessa.

Oulun kaupunginhallitus on ilmoittanut, että ulkoistuksen vuosittainen säästö olisi yli kaksi miljoonaa euroa.

– On ilmiselvää, että kahden miljoonan euron säästöt tarkoittavat käytännössä henkilöstön palvelussuhteen ehtojen heikentämistä. Työpaikkojen säilymisellekään ei ole mitään takeita. Järkyttävää, että Oulun päättäjät haluavat kylmäsydämisesti niistää 1 800 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkoista ja lomista. Pidämme tätä edelleen härskinä kaupungin työntekijöiden kyykyttämisenä, Niemi-Laine jyrähtää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2020 kaupungin epäreilut ulkoistamissuunnitelmat äänestyspäätöksellä. Ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisessa äänet menivät tasan 33–33, jolloin valtuuston puheenjohtajan Juha Hännisen (kok.) ääni ratkaisi äänestystuloksen ulkoistamisen hyväksi.

JHL ei hyväksy jäsentensä työehtojen polkemista.

– Ensisijaisesti odotamme, että hallinto-oikeus kumoaa laittomasti syntyneen ulkoistamispäätöksen. Mikäli ulkoistaminen kuitenkin etenee, tulemme ottamaan yhteyttä uuteen työnantajaan ja vaatimaan ratkaisua siirtyvien työntekijöiden keskeisten palvelussuhteen ehtojen turvaamiseksi. Ratkaisun on ehdottomasti löydyttävä ennen liikkeenluovutusta.