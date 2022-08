Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen on saanut rikossyytteet työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta. Lomalta palannut Malinen avaa asiaa Demokraatille. Helsingin Sanomat kertoi syytteistä viime viikolla. Rane Aunimo Demokraatti

Syytteissä on kyse pitkästä kiistasta Suomen Kotidatan ja Pron välillä. Varsinaisena asianomistajana rikosasiassa on Kaupan liitto.

– Me lähdimme siitä, että Kotidata sovelsi tai siirsi ict-asiantuntijat Kaupan liiton työehtosopimukseen ja sillä tavalla rikkoi meidän työehtosopimusta ja halpuutti työehtoja, Malinen sanoo Demokraatille.

Kotidatassa ehti olla lukuisia lakkoja riidan aikana, joka päättyi 2021 kestettyään noin vuoden.

– Kun tilanne oli oikein kärjistynyt työpaikan sisällä, tuli porukan itsensä päättämiä nopeita ulosmarsseja, missä ei tietenkään mitään ennakkoilmoitusaikaa pystytty noudattamaan, koska se jengi oli lähtenyt jo sieltä toimipaikalta ulos. Meillä on sellainen tapa, että liiton puheenjohtaja ottaa niistä vastuun.

Malinen kertoo, että Kaupan liitto teki kaikkiaan neljästä ulosmarssista rikosilmoituksen.

– Kolme niistä olen myöntänyt poliisikuulusteluissa. Näin on tapahtunut, että emme ole pystyneet emmekä ole ehtineet tehdä työriitalain mukaista ennakkoilmoitusta työtaisteluista, jossa ilmoitusaika on kaksi viikkoa. Liitto ottaa siitä vastuun ja tietysti liiton puheenjohtaja hallituksen antamilla valtuuksilla ottaa vastuun. Silloin työntekijät, jotka ulosmarssiin ovat ryhtyneet, niin liitto suojelee omia jäseniään.

Työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Malinen sanoo kuitanneensa paperit oikeustalolta eilen maanantaina. Vastine asiassa on annettava 30 päivän sisällä. Vastineessa on joko myönnettävä tai kiellettävä syyttäjän näkemys asiassa.

– En kai minä sitä enää kiellä, kun olen kuulusteluissa myöntänyt sen. Se on ihan selkeä asia.

KAUPAN LIITON työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoi Helsingin Sanomille, että”peräkanaa tulleet yllätyslakot” aiheuttivat heidän jäsenyritykselleen ”erittäin pahaa haittaa ja vahinkoa”.

”Kyse on Pron järjestämästä lakkosumasta pk-yritystä kohtaan”, Lavikkala sanoi.

Malinen korostaa, että tapauksessa oli kyse liiton näkökulmasta erittäin vakavasta työehtosopimusshoppailusta.

– Jos me olisimme päästäneet sen tapahtumaan, katsottu sitä läpi sormien, niin isot ict-alan alihankintayritykset olisivat siirtyneet sitten halvempiin työehtosopimuksiin ja meidän ict-alan työehtosopimus olisi käytännössä pystytty murtamaan sitä kautta.

Toimitteko jatkossa samalla tavalla?

– Mikäli tilanne niin vaatii, niin kyllä. Meidän tehtävämme on puolustaa meidän jäsentemme työehtoja ja puolustaa niitä työehtosopimuksia, jotka työnantajaliiton kanssa on sovittu. Mehän emme ole Kaupan liiton sopimuskumppani, vaan tämä on meidän ja Paltan välinen työehtosopimus.