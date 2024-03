Amnesty: Venäjä on järjestelmällisesti tukahduttanut ukrainalaisten ja tataarien yhteisöjä Krimillä

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn tuore raportti kertoo, että Venäjä on järjestelmällisesti pyrkinyt tukahduttamaan ukrainalaisten ja tataarien yhteisöjä Ukrainalta vuosikymmen sitten valtaamallaan Krimin niemimaalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Amnesty sanoo, että Venäjä on pyrkinyt hävittämään ukrainalaisten ja tataarien identiteetit, rajoittamalla tai kieltämällä ukrainan ja Krimin tataarien kielet ja kulttuurit.

Venäjä on myös pakkosiirtänyt väestöä pois Krimiltä ja siirtänyt sinne venäläisiä siviilejä.

- Vaikuttaa hälyttävästi siltä, että muiden kuin venäläisten identiteettien tukahduttaminen on Venäjän suunnitelma myös muilla Ukrainan alueilla, jotka se on miehittänyt. Venäjän on lopetettava yhteisöjen tukahduttaminen ja hävittäminen miehittämillään alueilla sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeusnormien rikkominen, Amnesty Internationalin Ukraina-tutkija Patrick Thompson sanoo tiedotteessa.

AMNESTYN raportin mukaan Venäjä on Krimin valtaamisen jälkeen esimerkiksi määrännyt niemimaan alueen kouluihin oman opetussuunnitelman ja sitä vastustaneita opettajia, oppilaita ja vanhempia on uhattu kostotoimilla. Samalla vallatulle alueelle saapuneet venäläisviranomaiset ovat määränneet järjestelmällisesti lopettamaan ukrainan kielen opetuksen.

Lisäksi Venäjä on rajoittanut Krimillä voimakkaasti uskonnon- ja vakaumuksenvapautta. Varsinkin Krimillä asuneet muslimit ovat joutuneet viranomaisten vakavien kostotoimien kohteeksi. Krimin muslimeista valtaosa on Krimin tataareja. Esimerkiksi Krimin moskeijoihin on tehty perjantairukousten yhteydessä toistuvasti passintarkastuksia. Yli 100 Krimin muslimia on tuomittu jopa 24 vuoden vankeusrangaistuksiin perusteetta, kun heitä on syytetty terrorismista.

Myös Krimillä toimivia tiedotusvälineitä on joutunut venäläisten rajoitustoimien kohteeksi. Esimerkiksi ukrainankieliset televisio- ja radiolähetykset korvattiin jo kymmenen vuotta sitten venäjänkielisillä lähetyksillä, ja myös Krimin tataarinkieliset kanavat ovat joutuneet viranomaisten kiusan kohteeksi.