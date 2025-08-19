Politiikka
Anette Karlsson nousee eduskuntaan Eemeli Peltosen tilalle
Tiistaina kuolleen kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) tilalle eduskuntaan nousee porvoolainen Anette Karlsson, eduskunnasta kerrotaan STT:lle.
Karlsson sai vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 3 867 ääntä Uudenmaan vaalipiirissä.
Karlssonin kohdalla tilannetta mutkistaa se, että hän on ehtinyt eduskuntavaalien jälkeen jo erota SDP:stä.
Sipoon Sanomien mukaan Karlssonilla oli näkemyseroja Itä-Uudenmaan aluevaltuuston demariryhmän kanssa. Erimielisyyksien vuoksi Karlsson ja kaksi muuta SDP:n aluevaltuustoedustajaa päätyivät perustamaan oman valtuustoryhmänsä.
Karlsson pyysi syksyllä 2023 myös vapautusta Porvoon kaupunginhallituksesta.
Karlsson voi eduskunnassa muodostaa oman yhden hengen eduskuntaryhmänsä, jos ei liity SDP:n tai jonkin muun puolueen eduskuntaryhmään, eduskunnasta kerrotaan.
Alun perin vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen SDP:n ensimmäisellä varasijalla Uudenmaan vaalipiirissä oli Helena Marttila, mutta hän nousi eduskuntaan, kun Maria Guzenina valittiin viime vuonna EU-parlamenttiin.
Mikäli Karlsson ei haluaisi edustajapaikkaa, seuraavalla sijalla tehtävään on SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne.
Karlssonin noususta eduskuntaan kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.
