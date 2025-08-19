Anette Karlsson nousee eduskuntaan Eemeli Peltosen tilalle

Tiistaina kuolleen kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) tilalle eduskuntaan nousee porvoolainen Anette Karlsson, eduskunnasta kerrotaan STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Karlsson sai vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 3 867 ääntä Uudenmaan vaalipiirissä.

Karlssonin kohdalla tilannetta mutkistaa se, että hän on ehtinyt eduskuntavaalien jälkeen jo erota SDP:stä.

Sipoon Sanomien mukaan Karlssonilla oli näkemyseroja Itä-Uudenmaan aluevaltuuston demariryhmän kanssa. Erimielisyyksien vuoksi Karlsson ja kaksi muuta SDP:n aluevaltuustoedustajaa päätyivät perustamaan oman valtuustoryhmänsä.

Karlsson pyysi syksyllä 2023 myös vapautusta Porvoon kaupunginhallituksesta.

Karlsson voi eduskunnassa muodostaa oman yhden hengen eduskuntaryhmänsä, jos ei liity SDP:n tai jonkin muun puolueen eduskuntaryhmään, eduskunnasta kerrotaan.

Alun perin vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen SDP:n ensimmäisellä varasijalla Uudenmaan vaalipiirissä oli Helena Marttila, mutta hän nousi eduskuntaan, kun Maria Guzenina valittiin viime vuonna EU-parlamenttiin.

Mikäli Karlsson ei haluaisi edustajapaikkaa, seuraavalla sijalla tehtävään on SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne.

Karlssonin noususta eduskuntaan kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Uutista täydennetty taustatiedoin klo 18.23.