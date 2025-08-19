Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.8.2025 14:32 ・ Päivitetty: 19.8.2025 15:23

Anette Karlsson nousee eduskuntaan Eemeli Peltosen tilalle

Nora Vilva
Porvoolainen Anette Karlsson nousee eduskuntaan Eemeli Peltosen tilalle.

Tiistaina kuolleen kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) tilalle eduskuntaan nousee porvoolainen Anette Karlsson, eduskunnasta kerrotaan STT:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Karlsson sai vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 3  867 ääntä Uudenmaan vaalipiirissä.

Karlssonin kohdalla tilannetta mutkistaa se, että hän on ehtinyt eduskuntavaalien jälkeen jo erota SDP:stä.

Sipoon Sanomien mukaan Karlssonilla oli näkemyseroja Itä-Uudenmaan aluevaltuuston demariryhmän kanssa. Erimielisyyksien vuoksi Karlsson ja kaksi muuta SDP:n aluevaltuustoedustajaa päätyivät perustamaan oman valtuustoryhmänsä.

Karlsson pyysi syksyllä 2023 myös vapautusta Porvoon kaupunginhallituksesta.

Karlsson voi eduskunnassa muodostaa oman yhden hengen eduskuntaryhmänsä, jos ei liity SDP:n tai jonkin muun puolueen eduskuntaryhmään, eduskunnasta kerrotaan.

Alun perin vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen SDP:n ensimmäisellä varasijalla Uudenmaan vaalipiirissä oli Helena Marttila, mutta hän nousi eduskuntaan, kun Maria Guzenina valittiin viime vuonna EU-parlamenttiin.

Mikäli Karlsson ei haluaisi edustajapaikkaa, seuraavalla sijalla tehtävään on SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne.

Karlssonin noususta eduskuntaan kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Uutista täydennetty taustatiedoin klo 18.23.

