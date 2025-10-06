Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.10.2025 07:02 ・ Päivitetty: 6.10.2025 07:02

Animalia selvitti: Suomalaiset syövät broilerinlihaa ilman tunnontuskia

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Yli 70 prosenttia suomalaisista syö broileria vähintään kerran viikossa, selviää eläinoikeusjärjestö Animalian teettämästä kyselytutkimuksesta. Alle kymmenys vastaajista ilmoitti, ettei syö broileria ollenkaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Miehet ilmoittivat syövänsä broileria naisia selkeästi enemmän. Puolueista eniten broileria ilmoittivat syövänsä kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan kannattajat.

Vihreiden kannattajista lähes 40 prosenttia ilmoitti, että ei syö broileria lainkaan. Myös vasemmistoliiton kannattajien joukossa broilerinlihaa syötiin harvemmin.

MYÖS toimeentulo vaikutti jonkin verran broilerin kulutukseen. Hyvätuloisemmat ostivat broileria matalatuloisempia enemmän. Tärkeimmäksi syyksi ostaa broilerinlihaa ilmoitettiin olevan kotimaisuus. Seuraavaksi tärkein syy oli hinta ja kolmanneksi maku.

Broilerin syöntiin ei vaikuttanut kyselytutkimuksessa juurikaan vastaajan koulutustaso eikä myöskään se, asuiko vastaaja maalla vai kaupungissa.

SUURIN osa vastaajista oli tietoinen siitä, minkälaisissa olosuhteissa broileria kasvatetaan ja noin 40 prosenttia tunnisti, että broilerin jalostus aiheuttaa eläimille kärsimystä. Silti vain kolme prosenttia vastaajista ilmoitti, että tuotantotapa vaikutti heidän ostopäätökseensä.

Joka viides vastaaja kertoi potevansa huonoa omaatuntoa broilerin syömisestä. Valtaosaa vastaajista eli noin 70 prosenttia heistä omatunto ei painanut.

-  Suomalaiset syövät broilerinlihaa ilman tunnontuskia, vaikka suuri osa tietää, että tuotantoon liittyy epäkohtia. Tuotantotapa koetaan selvästi vähämerkityksisenä käytännön valinnoissa, vaikka eettisyyden merkitys näkyy asenteissa, Animalian erityisasiantuntija Tiina Ollila sanoo järjestön tiedotteessa.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan nettipaneeliin vastasi toukokuussa noin tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen luottamustaso on 95 prosenttia.

