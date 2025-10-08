Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”

Polttoainevero ja yksityisautoilu kuumensivat tunteita eduskunnan täysistunnossa. Susanna Luikku Demokraatti

SDP:n edustajat ihmettelivät, miksi Petteri Orpon (kok.) hallitusta eivät tässä asiassa kiinnostakaan kustannukset ja julkisen talouden tila, ja miksi työmatka-autoilijat jäävät yhä uudistuksessa tappiolle.

Hallituspuolueista valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ja etenkin perussuomalaisten edustajat hehkuttivat veronalennusta ja muita toimia ”suomalaisen autoilijan puolustamisena edellishallituksen loputtoman kurituksen jälkeen”. Purra heittäytyi suorastaan runolliseksi:

– Nyt huoltoasemien valotaulut näyttävät paljon kauniimmilta, kun luvut ovat erilaisia kuin aiempina vuosina.

Vähemmän yllättäen useat perussuomalaiset pitivät lähes hurmoshenkisiä puheenvuoroja, jossa yksityisautoilua pidettiin itseisarvona ja jos ei ihmis- niin ainakin ”suomalaiseen vapauteen” kuuluvana perusoikeutena.

SDP:N edustajista Joona Räsänen ja Miapetra Kumpula-Natri ihmettelivät, miksi hallitus ei nyt piittaakaan muuten kaiken aikaa esillä olevasta julkisen talouden tilasta, vaikka esityksen kustannusvaikutukset tuovat valtion kassaan vähintään 96 miljoonan euron loven.

Valtiovarainvaliokunnan jäsen Räsänen muistutti myös, että työmatkavähennyksen kiristämisen myötä hallituksen mainostama 30 euron vuosihyöty autoilijalle ei auta heitä, joille auto todella on välttämättömyys pidempiin työmatkoihin.

– Päinvastoin: kun työmatka-autoilijat häviävät vähennyksessä 60 euroa vuodessa, he jäävät edelleen miinukselle. Eikö olisi ollut valtiontaloudenkin kannalta järkevää keskittyä heihin, jotka eivät pääse töihin ilman autoa?

Kumpula-Natri nosti kustannusten ohella esiin joukkoliikenteen hinnat ja monin paikoin puutteellisen toiminnan.

– Yhä useampi suomalainen asuu kaupungissa. Ei ole varsinaisesti Suomen, EU- eikä kansainvälisten ilmastosopimusten mukaista, että myös heitä ohjataan yksityisautoilun pariin.

KRITIIKKIIN yhtyivät vihreiden Atte Harjanne ja Krista Mikkonen, joista etenkin Harjanne syytti hallitusta ideologisesta populismista ja silmien sulkemisesta sekä kulukurilta että ilmastotavoitteita.

Purra myönsi vastauspuheenvuorossaan, että hallituksen esitys suosii fossiilisia polttoaineita, mutta puolusti sen kustannusvaikutuksia ”kokonaiskuvalla” ja kansalaisten ostovoiman parantamisella.

– Toki on tosiasia, että esimerkiksi liikenteen sähköistäminen ei ole edennyt toivotusti, ja sektorin verotulot ovat kaikkineen laskussa. Se on asia, jota pitää pohtia tulevina vuosina, hän muotoili.