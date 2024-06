Anna-Maja Henriksson: “Paine oli ääretön. Haluttiin, että kaadan hallituksen. Ja olihan se lähellä.”

RKP:n väistyvä puheenjohtaja arvosteli puolueen kriisistä puhuneita nimettömiä lähteitä.

RKP:n väistyvä puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, että hallituksen kaatuminen oli lähellä viime kesänä, kun hallitusta repivät kiistat silloisen elinkeinoministerin Vilhelm Junnilan (ps.) äärioikeistolaisista yhteyksistä ja rasisminvastaisesta tiedonannosta.

Henriksson sanoi jäähyväispuheessaan RKP:n puoluekokouksessa, että viime kesä oli todellinen koettelemus, jota sävytti jatkuva kriisinhallinta.

- Voin käsi sydämellä sanoa, että jos minulla olisi ollut viime kesänä tilaisuus, olisin eronnut. Voimani olivat loppumassa. Mediamyräkkä oli valtava, ja kaikista suunnista tuleva paine oli ääretön. Haluttiin, että kaadan hallituksen. Ja olihan se lähellä, Henriksson sanoi.

Hän sanoi kuitenkin päätyneensä siihen, ettei laivan jättäminen ollut mahdollista.

- Joukkueen on mentävä yksilön edelle. Ja puolueen etu ensin, Henriksson sanoi.

Henriksson totesi, että vaikka RKP:n osallistumista hallitukseen on arvosteltu, on enemmistö puolueen äänestäjistä pitänyt hallitukseen menemistä oikeana päätöksenä. Sisäisiä paineita on kuitenkin ollut. Henriksson sanoi toivovansa, ettei jatkossa enää toistu tilanne, jossa mediassa lainataan nimettömiä lähteitä jotka kertovat, että puolue on kriisissä.

- Paras tapa hävitä ottelu on yleensä tehdä oma maali. Hyvät ystävät, joukkuepelaajat eivät tee omia maaleja. He pelaavat joukkueen puolesta, Henriksson moitti.

Mahalasku vältettiin

Puheessaan Henriksson luetteli puheenjohtajakautensa tuloksia ja saavutuksia, viimeisimpänä puolueen europarlamenttipaikan puolustaminen viime sunnuntain eurovaaleissa, vaikka kannatusmittaukset ennakoivat tappiota.

- Media oli tuominnut meidät, gallupit vaaliviikolla osoittivat meidän menettävän paikan, ja iltapäivälehdet puhuivat Henrikssonin mahdollisesta tulevasta suuresta mahalaskusta. Mutta tiedättekö mitä – EU-vaalituloksemme oli loistava! Saimme 6,1 prosenttia äänistä ja onnistuimme hyvin säilyttämään paikkamme.

RKP:tä vuodesta 2016 johtanut Henriksson liikuttui puheensa lopussa kyyneliin, kun hän kiitti puolueväkeä luottamuksesta ja toivotti sunnuntaina valittavalle seuraajalleen onnea.