Annika Saarikko väläytti Suomessa pohdituttanutta verovapautta eduskunnassa: ”Voisi edetä nyt Ukraina-poikkeuksen nimissä”

Ruoka ja sen kohonnut hinta nousi esille eduskunnan kyselytunnilla. Perussuomalaisten Sheikki Laakso patisteli hallitusta toimiin ruoan tuotantohintojen räjähdysmäisen nousun vuoksi. Rane Aunimo Demokraatti

Laakso sanoi, että tuotantohinnat laskevat tehokkaimmin, jos esimerkiksi energia- ja polttoaineiden hinnat laskevat.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi Laaksolle uutisella.

– Nyt olemme todella arjen peruasioissa. Tämän sodan jälkeen leivästä ja lämmöstä on ollut syytä puhua ja leipää tulee suomalaisilta maatiloilta. Käynnissä ovat kevätkylvöt ja myös sääolosuhteet vaikuttavat paljon siihen, millainen vuosi on edessämme.

Saarikko muistutti, että hallitus päätti jo energiaveron tuplapalautuksesta, joka on jo tuotu eduskunnan käsiteltäväksi.

– Samalla voin ilokseni kertoa, että jos asiat nyt etenevät loppuun asti, harkitsin tarkkaan, kerron tämän teille, asia ratkeaa aivan lähipäivinä EU-komission kanssa. On mahdollista, että paljon Suomessa pohdituttanut maatilojen tuotantorakennusten verovapaus voisi edetä nyt Ukraina-poikkeuksen nimissä niin, että me pystyisimme verohuojennuksen toteuttamaan tälle vuodella maatiloille myös tuotantorakennusten verojen osalta, ja se on teko nimenomaan näiden tilojen puolesta, jotka ovat investoineet nyt paljon tulevaisuuteen ja tarvitsevat tukea.