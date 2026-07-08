Antti Kaikkonen: ”Hiljaista on kuin hautausmaalla”

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen patistelee pääministeri Petteri Orpoa (kok.) vastaamaan Garden Helsinki -hankkeen epäselvyyksiin. Demokraatti Demokraatti

– Viime päivinä julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella hallituksen 35 miljoonan euron tukipäätös näyttää entistä erikoisemmalta. Mutta löytyykö hallituksesta joku, joka ottaisi vastuun? Näyttää selvältä, että jäljet johtavat kokoomukseen. Mutta kokoomusjohto on tekeytynyt mykäksi.

– ⁠Toisaalta ei kai kokoomuskaan yksin hallituksen päätöstä tehnyt, Kaikkonen kysyy tiedotteessaan.

HÄN hämmästelee hallituksen ministereiden haluttomuutta kommentoida asiaa.

– ⁠Hiljaista on kuin hautausmaalla.

Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.

– ⁠Mutta jos tämä ei mitenkään ole mahdollista, kai hänellä joku sijainen hallituksessa on. Vai onko niin, että hallituksesta ei kerta kaikkiaan löydy ministeriä, joka kykenisi asiasta vastaamaan?