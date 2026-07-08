Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.7.2026 07:57 ・ Päivitetty: 8.7.2026 07:57

Antti Kaikkonen: ”Hiljaista on kuin hautausmaalla”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen patistelee pääministeri Petteri Orpoa (kok.) vastaamaan Garden Helsinki -hankkeen epäselvyyksiin.

Demokraatti

Demokraatti

– Viime päivinä julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella hallituksen 35 miljoonan euron tukipäätös näyttää entistä erikoisemmalta. Mutta löytyykö hallituksesta joku, joka ottaisi vastuun? Näyttää selvältä, että jäljet johtavat kokoomukseen. Mutta kokoomusjohto on tekeytynyt mykäksi.

– ⁠Toisaalta ei kai kokoomuskaan yksin hallituksen päätöstä tehnyt, Kaikkonen kysyy tiedotteessaan.

HÄN hämmästelee hallituksen ministereiden haluttomuutta kommentoida asiaa.

– ⁠Hiljaista on kuin hautausmaalla.

Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.

– ⁠Mutta jos tämä ei mitenkään ole mahdollista, kai hänellä joku sijainen hallituksessa on. Vai onko niin, että hallituksesta ei kerta kaikkiaan löydy ministeriä, joka kykenisi asiasta vastaamaan?

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
7.7.2026
SDP vaatii Helsingin hallisotkusta pääministerin ilmoitusta
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
3.7.2026
Menikö Petteri Orpon kesä jo pilalle? Hyvävelikohu tahrii puolueen mainetta ja Rydmankin ryttyilee
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
2.7.2026
TikTok etsii superlobbaria Suomeen – tehtävänä yhtiön suojeleminen täkäläiseltä sääntelyltä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU