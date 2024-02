Antti Lindtman ryöpytti hallitusta: “Tehkää se jo tänään”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman lyttäsi hallituksen eduskunnan täysistunnossa. Demokraatti Demokraatti

– Hallituspuolueet lunastivat valtakirjansa lupaamalla lopettaa velkaantumisen, luomalla satatuhatta uutta työpaikkaa ja kääntämällä kansalaisten arjen kustannukset laskuun. Valtionvarainministeri Purra vannoi ennen vaaleja, että pienituloisilta suomalaisilta ei leikata, ja pääministeri Orpo lupasi, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomuuksia.

– Ikävä tosiasia on, että velkaantuminen ei ole loppumassa, ei pysähtymässä, ei edes hidastumassa: se on kiihtymässä tällä vaalikaudella. Hallitusta uhkaa joutuminen EU:n tarkkailuluokalle, alijäämämenettelyyn. Sataan tuhanteen työpaikkaan on nyt matkaa 120 000 hallitusneuvotteluista laskien.

Lindtmanin mukaan oikeistohallitus vie Suomea väärään suuntaan.

– Pääministeri, teillä on ratkaisun avaimet. Käynnistäkää aidot neuvottelut osapuolten kanssa myös palkansaajia kuullen. Tehkää se jo tänään. Jos ette itse siihen kykene, kutsukaa sovittelija apuun. Jos ette näin tee, tulemme jättämään välikysymyksen, jotta tämä vastakkainasettelua synnyttävä hallituksen toimintalinja saadaan koko eduskunnan arvioitavaksi.

Lindtman esitteli samalla SDP:n vaihtoehdon.

– Ensinnäkin, kootaan työmarkkinajärjestöt yhteen, vakautetaan tilanne ja haetaan neuvottelemalla ratkaisut tukemaan kasvua ja työllisyyttä. Kuunnellaan niin palkansaajien kuin yrittäjien ideoita, miten maahan saadaan työpaikkoja ja kasvua. Toiseksi, tehdään vihdoin pelastuspaketti rakennusalalle, ettei rakennuslama vie koko maata ja työllisyyttä entistä syvemmälle ahdinkoon.

– Kolmanneksi, käykää kehysriihessä läpi tekemänne menolisäykset, kuten satojen miljoonien lisämenot yksityisen terveydenhuollon tukemiseen ja erityisesti rikkaita suosivat veroratkaisut ja muut julkista taloutta heikentävät veroratkaisut, kuten valtiontalouden tarkastusvirasto on suositellut. Neljänneksi, otetaan valtiovarainministeriön menokartoituksesta käyttöön ne toimet, joihin ei vielä ole ollut halua puuttua: tehottomat yritystuet, tuet fossiilisille polttoaineille ja työkyvyttömyysmenojen pienentäminen. Näistä löytyy yhteensä miljarditason sopeuttamistoimet.

– Viidenneksi, estäkää veropohjan rapautuminen, kuten talouspolitiikan arviointineuvosto ja IMF ovat esittäneet, ja tehkää se oikeudenmukaisesti. Suursijoittajien nollaverotuksesta ja suuryhtiöiden liian löyhästä korkovähennysoikeudesta on aika luopua, kaivosyhtiöiden verotusta on syytä tarkistaa ja terveysvero on vihdoin syytä ottaa käyttöön. Palkansaajien ja eläkeläisten toimeentuloa ei sen sijaan pidä heikentää.