Antti Lindtman siteerasi Petteri Orpoa ja esitteli vaihtoehdon, jolla “tätä umpisolmua voisi lähteä avaamaan”

Eduskunnassa on alkanut keskustelu SDP:n jättämästä välikysymyksestä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vetosi voimakkaasti aitojen neuvottelujen avaamiseen työmarkkinakaaoksen purkamiseksi. Demokraatti Demokraatti

Lindtman puhui heti työministeri Arto Satosen (kok.) jälkeen.

– Kun tilanne on vakava ja kun välikysymys koskee koko hallituksen politiikkaa, niin olisin odottanut, että tähän olisi ollut vastaamassa pikemminkin pääministeri Orpo tai valtiovarainministeri Purra. Eihän tämä kriisi ole työministeri Satosesta kiinni, ei hänen vikansa, eikä hänen ratkaisuvallassaan. Työministeri on tässä enemmänkin renki kuin todellinen ratkaisija.

Lindtman sanoi, ettei välikysymyksen tarkoitus ole kaataa hallitusta vaan se, että hallitus käynnistäisi aidot neuvottelut työmarkkinoiden kriisin ratkaisemiseksi.

– Luottamuksen, neuvottelun ja sopimisen avulla Suomessa on ratkaistu vaikeatkin asiat vuosikymmenien ajan, aina talvisodasta tähän päivään. Tammikuun kihlauksesta saakka sopimisen malli on osoittanut toimivuutensa kerta toisensa jälkeen. Tätäkin vaikeammista tilanteista on selvitty, kun on ollut luottamusta ja tahtoa löytää yhdessä ratkaisuja.

Lindtman puhui sopimisen supervoimasta.

– Tästä kärjistyneestä ilmapiiristä huolimatta näyttää, että on kuitenkin yksi, joka näkee tilanteen poikkeuksellisen kirkkaasti. Se on Suomen kansa. Lähes neljä viidestä suomalaisesta katsoo, hyvä hallitus, että teidän olisi tärkeää päättää työelämää ja sosiaaliturvaa koskevista uudistuksista yhdessä palkansaajaliikkeen ja työnantajapuolen kanssa.

PUHEENSA aikana SDP:n puheenjohtaja siteerasi jopa pääministeri Petteri Orpoa (kok.):

“Toivon, että tämän tyyppisissä asioissa ensisijaisesti työmarkkinajärjestöt löytävät ratkaisut, kun meillä on eri roolimme.”

– Näin totesi kansanedustaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vain kaksi kuukautta ennen eduskuntavaaleja.

Lindtman esitteli pian sen perään SDP:n omaa, kuusikohtaista vaihtoehtoa, jolla umpisolmua voisi lähteä avaamaan.

– Vaihtoehto perustuu sovinnon sopimukseen, aitoon pohjoismaiseen malliin, jossa dynaaminen talous ja työelämän perusturva eivät ole toisiaan poissulkevia.

SDP esittää muun muassa luopumista ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuudesta ja henkilökohtaisista lakkosakoista sekä ajatuksesta päättää lailla palkkamalleista.

Puolue toivoo myös, että hallitus luopuu esityksistä heikentää työntekijöiden neuvotteluasemaa paikallisesti.

– Viidenneksi, älkää heikentäkö mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Sen sijaan tuokaa rinnalle mahdollisuus suorittaa tutkinnot kuntoon esimerkiksi rakennusalalla lomautuksen aikana. Ja kuudenneksi, mahdollistakaa ulkomaisen työvoiman saanti työvoimapula-aloilla. Luopukaa kolme kuukautta ja maasta pois -lain valmistelusta kaikkien osalta, ei vain huippuasiantuntijoiden.

Lindtman muistutti vielä lopuksi, että suurin osa suomalaisista ajattelee niin, että vastakkainasettelu saa riittää.

– Nyt on aika sopia, ei sotia. Vielä kerran, esitän vakavan vetoomuksen, ryhtykää kokoamaan kansaa yhteen. Aloittakaa se omista ministereistänne, että he kunnioittaisivat suomalaisia hyvinvoinnin pitkäaikaisia rakentajia, eivätkä nimittäisi palkansaajia edustavia järjestöjä mafiaksi. Rikollisjärjestöksi, jonka keinovalikoimaan kuuluu muun muassa ihmisten murhaaminen. Hyvä pääministeri, te olette se, jolla on valta tämä lopettaa.