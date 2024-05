Valiokunta esittää uuden alkoholilain hylkäämistä – Päivi Räsänen arvostelijoilleen: “Se ei ole mielestäni politiikan moraalin mukaista”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei torstaina lämmennyt lakimuutokselle 8-prosenttisten alkoholijuomien kauppamyynnin sallimisesta, vaan valmistelee nyt lakia vastustavan mietinnön. Simo Alastalo Demokraatti

Valiokunta ei torstain kokouksessaan äänestänyt aiheesta. Kielteinen kanta varmistui jo valmistavassa keskustelussa. Yhdeksän valiokunnan jäsentä kahdeksaa vastaan eli niukka enemmistö kannatti alkoholilain muutosten hylkäämistä.

– Kävimme valmistavan keskustelun, huomenna teemme mietinnön, ja siitä sitten äänestetään, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Mia Laiho (kok). Hän ei kommentoinut tarkemmin, miten valiokunnan jäsenten kannat jakautuivat asiassa.

– Esitämme eduskunnalle, että hallituksen lakiesitys maksimissaan kahdeksanprosenttisten alkoholijuomien tuomisesta kauppoihin hylätään, valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) totesi torstaina eduskunnassa.

KIURU ja valiokunnan kannan kielteiseksi keikauttanut kristillisdemokraattien Päivi Räsänen totesivat, että keskittynyt päivittäistavarakauppa on tienaamassa lakimuutoksella kymmeniä miljoonia, kun se saa, Kiurun sanoin, lisää viinaa myytäväksi. Kaupan on arvioitu kaappaavan itselleen 50 miljoonan euron markkinaosuuden käyttämällä valmistetuilla enintään 8-prosenttisilla juomilla.

– Meidän monopoliyhtiö Alko menettää ja keskittynyt kauppa tämän osuuden saa. Muuta merkitystä tällä ei ole, Räsänen kiteytti.

– Moni ihmettelee miksi tällaisena aikana aiheutetaan lisää kuluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Erityisesti päivystyksen menot ovat merkittävästi viinan aiheuttamia öisin ja iltaisin.

– Ikävä kyllä alkoholinkulutus tulee nousemaan, kun saatavuus paranee.

– Silloin helposti tulee päivittäistavarakaupasta oluen lisäksi myös vahvempia juomia mukaan. Ja kun näin on, niin totta kai se vaikuttaa siihen kuinka paljon suomalaiset alkoholia kuluttavat, Krista Kiuru totesi valiokunnan kokouksen jälkeen.

PÄIVI Räsänen on koko ajan vastustanut nykyistä vahvempien juomien vähittäiskauppamyynnin sallimista. Valiokuntakäsittelyssä hän sai näkemyksilleen tukea asiantuntijalausunnoista.

– Lausuntopalaute on murskaava. En näe, että näiden asiantuntijalausuntojen pohjalta olisi mitään mahdollisuuksia tätä hyväksyä, Räsänen sanoi torstaina.

Räsänen muistutti, että kristillidemokraatit sai luvan vastustaa hallitusohjelmaan hyväksymäänsä kirjausta alkoholilain muuttamisesta jo hallitusneuvotteluissa.

– Se oli meille tietynlainen hallituskysymys. Sitten on sovittu tästä valmistustaparajoitteesta. Ja luotan, että se pitää.

Oliko erikseen sovittu myös se, että valiokunnassa saa äänestää hallituksen esitystä vastaan?

– Ei ole mitään erikseen sovittu, mutta mielestäni se on itsestään selvyys, että olen koko eduskuntaurani ajan aina äänestänyt samalla tavalla sekä valiokunnassa että salissa. Olisi kovin ristiriitaista, jos sama ihminen äänestäisi eri tavalla valiokunnassa ja salissa. Mielestäni sellaista kysymystä ei tarvitse edes esittää. Se on itsestään selvyys.

Sellainen on kuitenkin esitetty.

– En ymmärrä sitä moraalia. Se ei ole mielestäni politiikan moraalin mukaista.

Kokoomuksen Terhi Koulumiehen mukaan alkoholilain valiokuntakäsittelyssä ei ollut “mitään nähtävää”.

– Tässä ei ollut mitään dramaattista eikä ihmeellistä. Jo hallitusneuvotteluissa oli sovittu, että kristillisdemokraateilla on oikeus äänestää eri tavalla kuin muilla hallituspuolueilla. Tämä on ollut koko ajan tiedossa. Tämä on ehkä enemmän opposition showta kuin todellista ongelmaa, Koulumies sanoi.

Päivi Räsäsen toimintaa on paheksunut muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen.

Eduskunnan täysistunnon on arveltu nuijivan lakimuutoksen läpi, huolimatta siitä mitä sosiaali- ja terveysvaliokunta siitä sanoo. Alkoholilain muuttaminen on yhä hallituksen enemmistön toiveissa.

Käytännössä valiokunnassa vähemmistöön jäävät hallituspuolueiden edustajat jättävät hylkäävään mietintöön vastalauseensa, josta täysistunnossa äänestetään. Tämän jälkeen lakiesitys lähtee eduskunnan suuren valiokunnan käsiteltäväksi, että esityksen taakse saadaan sen hyväksymistä esittävä mietintö.

Juttua muokattu ja täydennetty klo 12.17.