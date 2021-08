Antti Lindtmanilta tiukka viesti: ”Antaa opposition rakennella kuvitteellisia porvarihallituksiaan”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman höykytti puheessaan eduskuntaryhmän kokouksessa hallituksen ja SDP:n talouspolitiikan arvostelijoita. Rane Aunimo Demokraatti

”Oikea-aikaiset ja -mitoitetut tuet kunnille, yrityksille ja ihmisille ovat edesauttaneet onnistumista kriisin hoidossa. Nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että emme ole 2010 finanssikriisin tiellä: vienti vetää, teollisuuden tilauskirjat paisuvat, kiinteät investoinnit ovat nousemassa kaikkien aikojen ennätykseen ja kuluttajien luottamus talouteen on ennätyskorkealla.”

”Bruttokansantuote ja työllisyysaste ovat jo käytännössä koronakriisiä edeltävällä tasolla, kun euroalueella muut maat vielä heräilevät kasvuun. Olemme toipuneet lähes samassa vauhdissa Yhdysvaltojen kanssa, vaikka elvytyksemme taso oli heitä huomattavasti maltillisempi.”

Lindtmanin mukaan tuoreimpien positiivisten talousuutisten myötä suurimmat ennustelaitokset tulevat todennäköisesti korjaamaan arvioitaan tulevasta kasvusta positiivisemmaksi.

”Onkin perusteltua tavoitella lähivuosina runsaan kolmen prosentin talouskasvua, jotta saamme taitettua velkasuhteen ennen vuosikymmenen puoliväliä. Elpymispaketin tehokkaalla käytöllä voimme edelleen tukea kasvua, työllisyyttä ja ilmastotavoitteita. Vaikka velanhoidon menot pysyvät alhaisina elvyttävän rahapolitiikan ansiosta, on vastuullista siirtyä kriisin hoidosta ja velkaantumisesta kestävän ja vakaan talouskasvun aikaan.”

Lindtman mukaan tämä kaikki kertoo vahvasti siitä, että yritykset uskovat Suomeen.

”SDP:llä on talousasioissa historiallisesti vahvat näytöt. Väinö Tannerin ja Paavo Lipposen puolue on aina tehnyt kasvuhakuista ja vastuullista talouspolitiikkaa, jossa paraneva työllisyys on erityisessä roolissa. Niin nytkin. Vuoden aikana työllisten määrä on kasvanut 120 000:lla, ja työllisyysaste on nyt korkeampi kuin kertaakaan edellisen porvarihallituksen aikana.”

”Kiistaton tosiasia on, että valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tämä hallitus on tehnyt jo puolimatkassaan enemmän työllisyyden eteen kuin edellinen porvarihallitus koko kautenaan. Haukkujen sijaan tässä on kiitoksen paikka!”

SAMALLA Lindtman muistutti, että paljon on vielä tekemättä eikä itsetyytyväisyyteen ole kenelläkään varaa.

”Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus valmistui kevätistuntokauden päätteeksi. Vuosien työn tulos on ollut vuoroin kunkin hallituksen pöydällä, ja vihdoin pystyimme viemään läpi mallin, joka on perustuslain mukainen ja mahdollistaa suomalaisille entistä paremmat palvelut.”

”Sen lisäksi puolivälin krouviin mennessä on vanhustenhuollossa hoitajien aliresurssointi kielletty lain voimalla, on palautettu jokaisen lapsen oikeus tasa-arvoiseen varhaiskasvatukseen, korotettu pienimpiä eläkkeitä, purettu työttömiä kepittänyt aktiivimalli, lyhennetty työttömien karensseja, saatu aikaan peruskoulu-uudistukseen verrattava maksuton oppivelvollisuusuudistus, satsattu koulutukseen, alennettu terveydenhuollon asiakasmaksuja ja lasten päivähoitomaksuja sekä lisätty oikeudenmukaisuutta lopettamalla pienimpien etuuksien indeksijäädytykset. Tämä kaikki koronan varjossa – tilanteessa, jossa koronan kurittamia yrityksiä on autettu 20 miljardilla eurolla työllisyyden hyväksi ja samaan aikaan kuntia on tuettu mittavasti, jotta koronalasku on saatu maksettua joka puolella Suomea”, Lindtman kertasi.

Sosialidemokraattisella eduskuntaryhmällä on myös suuret odotukset loppuvaalikaudelle.

”Tavoitteemme on edelleen parantaa vanhuspalveluita sekä uudistaa asiakasmaksut sote-palveluissa. Hoitovelan purkamisessa, hoitoon pääsyn nopeuttamisessa sekä ilmasto- ja työllisyystoimissa on vielä tekemistä. Suomalaiset ansaitsevat joustavammat ja tasa-arvoisemmat perhevapaat. Seuraavat kaksi vuotta ovat myös täynnä työtä, kun alueilla ryhdytään toimeenpanemaan päätettyjä uudistuksia.”

LINDTMANIN mukaan tuleva budjettiriihi näkyy aiheuttavan ylimääräistä loiskiehuntaa myös hallituksen sisällä.

”Hallituksesta lähdöllä uhkailu ei tietenkään ole mitenkään ainutkertaista, mutta sen aitoutta voi himpun verran epäillä. Kansalaiset odottavat hallitukseen valituilta todellisia tuloksia eikä sitä, kuka järjestää parhaan kesäteatterin.”

Lindtman paaluttaa, että Budjettiriihessä on tehtävä tinkimättä ja hötkyilemättä ne toimet, jotka hallituspuolueet ovat hallitusohjelmassa yhdessä sopineet.

”Näinä yhä vaikeina korona-aikoina kenelläkään ei ole varaa irtiottoihin. Budjettiriihessä on tärkeintä saada yhteiset askelmerkit tulevaan ja uskon meidän tähän yhdessä yltävän. Turha stiiknafuulia on nyt siivottava sivuun. Antaa opposition rakennella kuvitteellisia porvarihallituksiaan, keskitytään me ihmisten asioiden hoitoon.”