23.4.2026 09:28 ・ Päivitetty: 23.4.2026 09:28

Antti Lindtmanilta tyly neuvo Petteri Orpolle: Viisainta olisi erota heti

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Antti Lindtman ja Petteri Orpo kuvattuna eduskunnassa helmikuussa 2026.

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä kehysriihi oli hallitukselta viimeinen tilaisuus korjata talouspolitiikan virheet. Nyt pääministerin kannattaisi erota, että talouden pelastustoimet saataisiin käyntiin heti, Lindtman lataa.

Lindtman esittää näkemyksensä puolueensa Facebook-sivuilla. Hänen mielestään nyt ilmoitetuilla kehysriihen päätöksillä Suomi ei pääse köyhtymisen ja työttömyyden suosta, eikä velkaantuminenkaan pysähdy hallituksen lupausten mukaisesti.

– Nyt viimeistään on selvää, että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan niin pahasti, että pääministeri Orpon olisi viisainta jättää eronpyyntönsä jo nyt, Lindtman kirjoittaa.

OPPOSITIOJOHTAJAN mielestä hallitus on käyttänyt energiansa leikkauksiin ja suurituloisten veronalennuksiin, kestävän kasvun luomisen sijaan.

Monet lisäpanostukset ja kasvutoimet siirrettiin kehysriihessä vuoden 2027 vaalien jälkeisen seuraavan hallituksen keksittäviksi.

Tämä on Lintdmanin mielestä merkki siitä, että nykyhallitukselta on ”veto poissa”, ja pääministerin kannattaisi astua suosiolla syrjään.

– Näin aidot kasvutoimet päästäisiin käynnistämään heti, eikä Suomen tarvitsisi odottaa vielä vuotta päästäkseen eteenpäin, Lindtman kirjoittaa.

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
23.4.2026
Hus viedään oikeuteen palkkojen alentamisesta – Tehy: ”On kysyttävä, onko tämä jo palkkavarkautta”
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
23.4.2026
Antti Lindtmanilta tyly neuvo Petteri Orpolle: Viisainta olisi erota heti
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
23.4.2026
”Piru on yksityiskohdissa” – ekonomisti huolestui hallinnon säästöistä
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Muu kulttuuri
22.4.2026
Arvio: Monty Pythonin luontaisin humoristi vuodatti vitsejään ja muisteli kavereitaan
Lue lisää

