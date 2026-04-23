Antti Lindtmanilta tyly neuvo Petteri Orpolle: Viisainta olisi erota heti

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä kehysriihi oli hallitukselta viimeinen tilaisuus korjata talouspolitiikan virheet. Nyt pääministerin kannattaisi erota, että talouden pelastustoimet saataisiin käyntiin heti, Lindtman lataa. Demokraatti Demokraatti

Lindtman esittää näkemyksensä puolueensa Facebook-sivuilla. Hänen mielestään nyt ilmoitetuilla kehysriihen päätöksillä Suomi ei pääse köyhtymisen ja työttömyyden suosta, eikä velkaantuminenkaan pysähdy hallituksen lupausten mukaisesti.

– Nyt viimeistään on selvää, että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan niin pahasti, että pääministeri Orpon olisi viisainta jättää eronpyyntönsä jo nyt, Lindtman kirjoittaa.

OPPOSITIOJOHTAJAN mielestä hallitus on käyttänyt energiansa leikkauksiin ja suurituloisten veronalennuksiin, kestävän kasvun luomisen sijaan.

Monet lisäpanostukset ja kasvutoimet siirrettiin kehysriihessä vuoden 2027 vaalien jälkeisen seuraavan hallituksen keksittäviksi.

Tämä on Lintdmanin mielestä merkki siitä, että nykyhallitukselta on ”veto poissa”, ja pääministerin kannattaisi astua suosiolla syrjään.

– Näin aidot kasvutoimet päästäisiin käynnistämään heti, eikä Suomen tarvitsisi odottaa vielä vuotta päästäkseen eteenpäin, Lindtman kirjoittaa.