Eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen Antti Rinteen (sd.) mukaan työmarkkinoiden keskus­järjestöjen tulisi solmia puite­sopimus, jossa sovitaan palkkojen yleisestä kehityksestä. Hän esitteli mallia Helsingin Sanomissa viime viikolla. Rane Aunimo Demokraatti

”Minusta kaikki keinot pitää olla käytettävissä. Sellaiseen maailmaan tuskin enää palataan, jossa keskitetyt tuloratkaisut ulottuivat palkkojen lisäksi myös muihin työehto­asioihin. En tiedä, olisiko se edes järkevää. Minusta kuitenkin voidaan pelastuskeinona käyttää jonkinlaista puitesopimusta, jonka puitteissa neuvottelu­osapuolille turmiollinen inflaatio pidettäisiin kurissa kotimaan osalta.”

SDP:n entinen puheenjohtaja kirjoitti aiheesta aiemmin heinäkuussa HS:n mielipide­palstalle yhdessä kansanedustaja Maria Guzeninan (sd) kanssa. Kirjoituksessaan Rinne ja Guzenina varoittivat, että jatkuva riitely työmarkkinoilla uhkaa romuttaa Suomen tulevan menestyksen. Heidän mukaansa työmarkkinoiden vakaus ja yhteiskunnan kestävä kasvu on perustunut työnantajien ja työntekijöiden keskinäiseen luottamukseen.

Erityisen ongelmallisena Rinne sanoo pitävänsä kunta-alan palkkaohjelmaa, joka hyväksyttiin kesän kynnyksellä. Hän kutsuu sovittelu­lautakunnan ratkaisua ”poikkeuksellisen epäonnistuneeksi” ja ”vaaralliseksi”.

”Ratkaisussa luotiin riippa yksityisen sektorin palkkakehitykselle. Se johtaa helposti palkkakilpailuun sekä lyhentyviin ja levottomiin neuvottelu­kierroksiin. Liitot saattavat nyt lähteä hakemaan jatkuvasti toisiaan korkeampia korotuksia ihan vain siksi, että yhdelle sektorille annettiin automaatti, jossa he saavat aina korkeampia palkan­korotuksia kuin muut.”

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kommentoi tänään HS:ssa julkaistussa mielipidekirjoituksessa Rinteen ajatuksia.

”Yhden lehtijutun perusteella on tietysti hankala ottaa lopullista kantaa, mutta jos vaihtoehtoina ovat haalea säästösopimus tai vapaasti neuvoteltava liittokierros, osuu edustamani liiton valinta jälkimmäiseen. Meille on tärkeää, että neuvotteluissa asiat ovat omissa käsissä ja eteenpäin mennään jäsenten etu edellä. Työehtoneuvotteluissa pöydällä on paljon muutakin kuin palkankorotukset.”

Kokko muistuttaa myös, että suomalaisella ay-liikkeellä on voimaa takanaan, eikä sen tarvitse suostua huonoihin sopimuksiin.

”Se näytti meille muille esimerkkiä siitä, mitä voidaan yhdellä sektorilla saada aikaan, jos vain voimat osataan yhdistää. Esimerkiksi koko kuljetussektorin kannattaa ottaa tästä yhteistyöstä esimerkkiä, olemmehan yhteiskunnan kannalta avainasemassa ja yhdessä melko painava neuvotteluosapuoli.”

Kokko sanoo myös, että hallituksen on hyvä pohtia keskenään keinoja, joilla voi helpottaa ostovoiman heikkenemistä.

”Näitä voisivat olla esimerkiksi kiky-sopimuksen sosiaaliturvamaksuosuuden siirtäminen takaisin työnantajille tai matkakuluvähennyksen nostaminen. On tehtävä kaikki mahdollinen sen eteen, että ihmiset tulevat palkallaan toimeen.”