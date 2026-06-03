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3.6.2026 14:36 ・ Päivitetty: 3.6.2026 14:55

Antton Rönnholm: Hyvinvointivaltion rakentajien historia pitää tallentaa

Demokraatti / arkistokuvaa

Suuret ikäluokat rakensivat hyvinvointivaltion. Se tehtiin osastojen kokoushuoneissa, monistuskoneen ääressä ja vaaliteltoilla sateessa. Sihteerit, luottamusmiehet, valtuutetut ja puoluekokousedustajat.

Antton Rönnholm

Nyt he ovat 75-80-vuotiaita.

SDP:n virallinen historiankirjoitus on edennyt hyvin ja esittelee käännekohdat, puheenjohtajat ja kokouspäätökset.

Se ei luonnollisesti voi dokumentoida alueellisia yksityiskohtia tai miltä työ tuntui sisältä päin:

Miksi ihminen liittyi, mikä piti mukana toiminnassa vuosikymmenet, mistä kulisseissa kiisteltiin ja mistä syntyi yhteishenki.

Se tieto on suullista ja se on katoamassa hiljaa joka vuosi.

EHDOTANKIN, että puolueen ja sen järjestöjen tuella alueellisesti kerätään aktiiviemme muistot talteen nyt kun teknologia on tehnyt siitä helppoa.

Haastattelu, nauhoitus puhelimella, litterointi tekoälyn avulla – ja aineisto Työväen Arkistoon.

Piireittäin, vaikka historian opiskelijoiden voimin. Se ei maksa paljon. Se vaatii vain tahdon.

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