Apulaispormestari ottaa kantaa oppimisen tuen uudistukseen – “Lakia tulee muokata ja ainakin sen voimaantuloa tulee siirtää”

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuki uudistuu. Uudistus on osa pääministeri Orpon hallitusohjelmaa. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2025.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kertonut, että tuen muotoja yhtenäistetään ja selkiytetään valtakunnallisesti, samalla varmistetaan resurssit niiden toteuttamiseen. Uudistuksen toteutukseen on myös varattu lähes 100 miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta opetuksen järjestäjille.

Nykyinen kolmiportainen systeemi muuttuu.

Uudistuksessa keskiössä ovat erityisesti oppimisen edellytyksiä tukevat opetusjärjestelyt, joilla tarkoitetaan esimerkiksi opetusryhmien muodostamista siten, että opetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa ja opettajan on mahdollista huomioida opetusryhmän tarpeet riittävän hyvin sekä luokka- tai ryhmäkohtaisten koulunkäyntiavustajien hyödyntämistä oppilaiden koulunkäynnin ja opetukseen osallistumisen tukena. Opetusjärjestelyillä tarkoitetaan myös oppilaiden erilaiset tarpeet ja edellytykset huomioon ottavaa opetusta sekä pedagogisia ratkaisuja, kuten eriyttämistä.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.) on ottanut kantaa uudistukseen viestipalvelu X:ssä. Laisaari jakaa samalla aiheesta Helsingin Sanomissa julkaistua kirjoitusta.

LAISAARI painottaa, että lapsen oikeus yksilölliseen tukeen on erittäin tärkeä asia ja lapsen oikeus.

– Sen tulee toteutua nykyistä paremmin. Mutta ehdotettu uudistus tulee aivan liian nopealla aikataululla, jotta se toisi oikeasti ratkaisua asiaan.

Laisaaren mukaan riskinä on, että 1.8.2025 mahdollisesti voimaan tuleva uudistus aiheuttaa Helsingissä haasteita saada päteviä opettajia ja koulutiloja, jotta uudistus saataisiin asiallisesti ja oikein vietyä läpi.

– Ehdotettu muutos on merkittävä nykyiseen lainsäädäntöön nähden. Siitä tulisi rauhassa keskustella isojen kaupunkien kanssa, koska sillä on huomattavia vaikutuksia lasten, nuorten sekä opettajien arkeen.

Laisaari näkee myös, että ehdotetun muutoksen pohjalta tuen asiakirjat ja hallintopäätökset eivät välttämättä vähene.

– Keskeistä on, että uudistuksen talousvaikutukset on korvattava täysimääräisenä. Esitetyllä muutoksella on merkittäviä talousvaikutuksia esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen järjestämiseen.

LAISAARI toteaa hallituksen uudistuksesta myös, että toimintakulttuurin muutos edellyttää laajamittaista koulutusta. Tähän tarvitaan aikaa ja resursseja. Tästäkin syystä suunniteltu määräaika on Laisaaren mielestä erittäin haastava.

– Erityisopettajien koulutusmääriä tulee lisätä merkittävästi, jotta lainuudistus ei jää vain paperille. Yksin Helsingissä tarvitaan alustavien laskemien mukaan yli 150 uutta erityisopettajaa. Tämä koskee myös esiopetuksen osalta.

– Keskeistä on, että tämä lain uudistus koskee kaikkia kouluja niin yksityisiä, valtion sekä yliopistojen harjoittelukoulut. Yhdenvertaisuuden tulee toteutua kaikissa kouluissa ei vain kaupunkien / kuntien kouluissa. Keskeistä on nyt kuulla ja kuunnella koulutuksen järjestäjiä, jotta lain uudistus ei johda ensi syksynä liian haastavaan tilanteeseen. Lakia tulee muokata ja ainakin sen voimaantuloa tulee siirtää, Laisaari näkee.