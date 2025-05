Kiisteltyä rajalakia puitiin taas eduskunnassa, mietintö valmis – Heinäluoma: ”Lähetämme Venäjälle selvän viestin”

Eduskunnan hallintovaliokunta sai valmiiksi mietintönsä rajaturvallisuuslaista. Simo Alastalo Demokraatti Rane Aunimo Demokraatti Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Määräaikaisena poikkeuslakina säädetty rajaturvallisuuslaki hyväksyttiin eduskunnassa viime heinäkuussa. Nyt eduskunta käsittelee lain voimassaolon jatkamista vuoden 2026 loppuun saakka.

SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma sanoo Demokraatille tiistaina eduskunnassa, että perusteet laille ovat yhä olemassa.

– Meidän tavoitteenahan pitää olla se, että me lähetämme Venäjälle selvän viestin, että me emme hyväksy tällaista pyrkimystä horjuttaa Suomen rajaturvallisuutta ja pyrkimystä käyttää ihmisiä hyväksi uhatakseen Suomea. Sen takia me olemme myös kannattaneet jo viime kesänä tätä rajaturvallisuuslakia ja niin teimme tänäänkin hallintovaliokunnassa.

Myös lain jatkoaika vaatii eduskunnassa ensin 5/6:n enemmistön ja sen jälkeen vielä 2/3 enemmistön.

– Me olemme nyt keskittyneet siihen, että me hoidamme hallintovaliokunnan osalta oman työmme ja nyt tietenkin sitten SDP:n eduskuntaryhmän osalta Tytti Tuppurainen varmaan osaa kertoa parhaiten, miten meidän ryhmän osalta käsittely etenee.

Demokraatin tietojen mukaan toimintatapa on sama kuin viime kesänä. Kansanedustaja voi hakea ryhmältä erivapautta vastustaa esitystä.

Viime kesänä SDP:stä lakia vastaan äänesti kuusi edustajaa: Elisa Gebhard, Timo Harakka, Krista Kiuru, Johan Kvarnström, Matias Mäkynen ja Nasima Razmyar.

Tuppurainen kommentoi rajalakimietintöä X:ssä.

– Suomen ja suomalaisten turvallisuus on SDP:lle ykkösasia. EU:n ja Naton ulkorajavaltiona olemme paljon vartijoita. Itärajan turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia parempaan vuoden aikana. Siksi SDP pitää rajaturvallisuuslain jatkamista tarpeellisena, Tuppurainen kirjoittaa.

HALLINTOVALIOKUNNAN puheenjohtaja Mauri Peltokangas (ps.) ja varapuheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen (kok.) kertoivat medialle tiistaina, että muutoksia lain edelliseen versioon ei tuoreessa eduskuntakäsittelyssä tullut.

– Nyt lain kokonaisvoimassaoloaika tulee olemaan 2,5 vuotta, kun siihen tulee tämä puolitoista vuotta päälle, että ei muuta, Peltokangas sanoi.

Hallintovaliokunnan mietintöön tuli hylkäysesitys vasemmistoliitolta ja vihreiltä, muutoin mietintö oli yksimielinen.

Peltokankaan mukaan asian käsittely meni erinomaisesti.

– Hallintovaliokunnan vakiotyöskentelytavan mukaisesti ensin tarkkaan tutkimme ja valmistelimme, kuulimme erittäin laajasti, ja sitten paukutimme asian eduskunnan käsiteltäväksi, hän kuvasi.

Keto-Huovinen nosti esiin, että kuulemisissa laki sai vahvaa kannatusta.

– Asiantuntijakuulemisissa myöskin kaikki turvallisuusviranomaiset pitivät välttämättömänä tätä lakia – että tämä on ainoa tehokas keino, hän sanoi.

– Jos jotakin ongelmia silloin edellisellä kierroksella oli, niin tänä päivänä asiantuntijoiden kaikki huolet olivat poistuneet. Tähän on niin sanotusti ehditty tottua ja sitä mutustella vuoden päivät, niin ongelmiakaan ei kukaan enää nähnyt, Peltokangas puolestaan sanoi.

VIHREIDEN Tiina Elo jätti yhdessä vasemmistoliiton Anna Kontulan kanssa vastalauseen hallintovaliokunnan mietintöön.

– Ristiriidat Suomen perustuslain, EU-oikeuden ja ihmisoikeussopimusten kanssa eivät ole esityksestä poistuneet, Elo sanoo tiedotteessaan.

– Lienee kaikille selvää, että käännytyslaki on vastoin perustuslakia, EU-oikeutta ja jopa sellaisia ihmisoikeuksia, joita ei tulisi voida rajoittaa missään oloissa. Sen hyväksyneet kansanedustajat ja puolueet tekivät tietoisen ratkaisun rikkoa näitä velvoitteita, ja nyt he tekevät saman uudelleen, Kontula puolestaan sanoo omassa tiedotteessaan.

RAJAVARTIOLAITOS voi lain nojalla tarvittaessa estää turvapaikanhakijoiden maahanpääsyn tai poistaa heidät maasta. Lain käyttöönotosta päättävät valtioneuvosto ja presidentti.

Rajalain jatkoaikaa koskevan hallintovaliokunnan mietintö voi tulla täysistunnon käsittelyyn jo tällä tai viimeistään ensi viikolla.

– Pyrimme siihen, että jos me saadaan se tänään pöydälle, niin huomenna esittelen sitten mietinnön eduskunnalle, Mauri Peltokangas sanoi eduskunnassa.

– Tämä ilmeisesti riippuu tekniikasta, että ehtiikö se tänään pöydällepanoon. Jos ehtii, niin sitten huomenna esittelen eduskunnalle. Muuten se menee tiistaille.