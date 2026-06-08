Ulkomaat
8.6.2026 07:45 ・ Päivitetty: 8.6.2026 07:45
Armeniassa parlamenttivaalien voitto pääministerin puolueelle
Armenian pääministerin Nikol Pashinjanin Kansallinen sopimus -puolue on alustavien tulosten perusteella voittanut Armenian parlamenttivaalit. Puolue on kerännyt lähes 50 prosenttia kaikista äänistä.
Pashinjan on karistanut Armenian riippuvuutta Venäjästä ja lämmitellyt välejä länsimaiden kanssa.
Toiseksi on jäämässä Venäjä-myönteinen Vahva Armenia -puolue noin 23 prosentin äänisaaliilla. Äänestysprosentti jäi 59:ään.
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