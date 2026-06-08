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Ulkomaat

8.6.2026 07:45 ・ Päivitetty: 8.6.2026 07:45

Armeniassa parlamenttivaalien voitto pääministerin puolueelle

KAREN MINASYAN / AFP / LEHTIKUVA
Armenian pääministerin Nikol Pashinjanin puolue on nappaamassa voiton parlamenttivaaleissa.

Armenian pääministerin Nikol Pashinjanin Kansallinen sopimus -puolue on alustavien tulosten perusteella voittanut Armenian parlamenttivaalit. Puolue on kerännyt lähes 50 prosenttia kaikista äänistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pashinjan on karistanut Armenian riippuvuutta Venäjästä ja lämmitellyt välejä länsimaiden kanssa.

Toiseksi on jäämässä Venäjä-myönteinen Vahva Armenia -puolue noin 23 prosentin äänisaaliilla. Äänestysprosentti jäi 59:ään.

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