Arvio: Kittilä nousi otsikoihin, kun kymmeniä päättäjiä syytettiin rikoksista – nyt napapiirin sankareista on tehty Twin Peaksiltäkin tuntuva elokuva

Kittilän poliittiset sotkut singahtivat valtakunnan tietoisuuteen kymmenisen vuotta sitten. Umpikepulaisen kunnan päättäjät irtisanoivat nuoren vihreän kunnanjohtajan, joka vieläpä sattui olemaan feministinainen etelästä. Rane Aunimo Demokraatti

Ensin mediassa ja sitten oikeudessa taitettiin peistä, rikkoivatko kuntapäättäjät lakia kammetessaan valitsemaansa johtajaa sivuun.

Kyllä rikkoivat, totesi oikeus jo vuosia sitten ja määräsi kunnanjohtaja Anna Mäkelälle 140 000 euron korvaukset.

SINÄNSÄ kohtalaisen tavanomaiselta kuulostava henkilösuhdekiista kiertyi Kittilässä laajempiin paikallisen elinkeinoelämän ja hiihtokeskuksen bisneksiin. Toimitusjohtaja pantiin pihalle mutta Kittilän päättäjät venkslasivat miehen takaisin.

Mielikuvituksellisten kuvioiden keskellä pienellä pohjoisen turistirysällä ei ollut varsinaista kunnanjohtajaa seitsemään vuoteen mutta kymmeniä syytteen saaneita kuntapäättäjiä.

Valtiovaltakin joutui puuttumaan peliin, kun päättäjät eivät ymmärtäneet siirtyä sivuun. Tarvittiin Lex Kittilä, jolla ministeriö määräsi asemiinsa tarrautuneet kuntapoliitikot pariksi vuodeksi syrjään.

Kenties kaikkein absurdeimman venkoilun syövereissä yksi kunnanjohtajan erottamista ajaneista syytetyistä valittiin ensin kunnanjohtajan sijaiseksi ja lopulta uudeksi kunnanjohtajaksi.

ELOKUVA:

Lumipalloefekti

Ohjaus: Pauliina Punkki

2023, 90 minuuttia

★★★☆☆

(2023) on lajillisesti dokumentti mutta sävyltään ennen kaikkea tragikomedia. Jälkimmäisenä se on erityisen onnistunut, koska se ei pilkkaa ihmisiä, joita se kuitenkin enemmän tai vähemmän suorasti arvostelee.

Valmis elokuva on yhteistyötä mutta ohjaaja, käsikirjoittaja, leikkaaja ja tuottaja Pauliina Punkki on sen ydin. Punkki on kotoisin Torniosta ja asunutkin Kittilässä dokumenttia tehdessään.

Moni päättäjä on suostunut kameran eteen sanomaan, ettei näe toimissaan mitään vikaa. Heidän perisuomalaista nurkkakuntaisuuttaan katsoo oudolla ymmärryksellä, vaikka päätösten yllä leijuu vehkeilyn löyhkä.

Kiehtovimmissa kohtauksissa haastatellut tunnustavat puolivarkain omat jääräpäiset heikkoutensa. Kepumies kertoo toimineensa vain kuten Kittilässä on toimittu aina ennenkin. Vasemmistonainen pohtii käskevää kielenkäyttöään ja toteaa, ettei edes osaa pyytää.

PUHUVIA päitä on televisiomaisesti runsaasti, mutta asiallisesti kerronta kulkee. Ellei aihetta tunne valmiiksi yhtään, alkupuolella voi olla tekemistä.

Muutama henkilöpuute jää harmittamaan. Erotettu kunnanjohtaja Anna Mäkelä ja liittonsa kautta hiihtokeskukseen kytkeytynyt silloinen ammattiyhdistysjohtaja Antti Rinne eivät suostuneet elokuvaan mukaan ja vastaamaan roolistaan tapahtumissa.

Tämän vuoden maaliskuussa saatiin yhdenlainen päätepiste vuosien oikeusseikkailuille, kun korkein oikeus tuomitsi Kittilän kunnanhallituksen ex-puheenjohtajan ja nykyisen kunnanjohtajan Timo Kurulan ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja joukon muitakin päättäjiä sakkorangaistuksiin virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Tuppukylän skandaaleja, houreita ja murheita pyörittelevä Lumipalloefekti tuntuu hetkittäin kotikutoiselta Twin Peaksiltä – onneksi sentään ilman murhaa.