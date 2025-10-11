Aselepoa ei voi syödä: Gazassa nälkä ja kurjuus jatkuvat pitkään

Tulitauko Gazassa herättää toiveita siitä, että alueelle saataisiin pian toimitettua lääke- ja ruoka-apua. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski luonnehtii Gazan humanitaarista tilannetta katastrofaaliseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- On hyvä huomioida, että aselepohan ei itsessään tietenkään tilannetta korjaa. Se mahdollistaa avun antamisen, jos apua saadaan riittävästi ja säännöllisesti Gazaan, Saarikoski sanoo STT:lle.

Israelin joukot aloittivat perjantaina vetäytymisen Gazasta aseleposopimuksessa määritellyllä tavalla. Terroristijärjestö Hamasilla on 72 tunnin määräaika, jonka kuluessa sen on vapautettava Gazassa jäljellä olevat panttivangit.

Saarikoski näkee, että tällä hetkellä lähes kaikki gazalaiset tarvitsevat apua. Gazassa asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä, joista noin puolet on lapsia.

Saarikoski muistuttaa myös, että jo kaksi vuotta sitten ennen viimeisimmän konfliktin laajentumista suuri osa Gazan asukkaista oli riippuvaista humanitaarisesta avusta.

LAPSIA auttavan Pelastakaa Lapset -järjestön kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen arvioi, että jokainen Gazan lapsi tulee tarvitsemaan jossain muodossa humanitaarista apua.

- Ei se välttämättä tarkoita sitä, että he ovat kaikki nälkiintymässä, mutta he ovat kokeneet trauman ja tarvitsevat psykososiaalista tukea, Haaranen sanoo STT:lle.

Gazassa on tuhoutunut tai vaurioitunut yli 90 prosenttia ihmisten kodeista. Se tarkoittaa, että suuri osa asukkaista tarvitsee jonkinlaista suojaa.

Haarasen mukaan nyt olisi olennaista, että Gazassa ei kuolisi enää ihmisiä nälkään tai sellaisiin sairauksiin, joita pystyttäisiin helposti hoitamaan.

YK on julistanut Gazan kaupunkiin nälänhädän. Brittilehti Guardian uutisoi tällä viikolla, että Gazassa 55 000;n alle kuusivuotiaan arvioidaan kärsivän akuutista aliravitsemuksesta.

Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa. Komission mukaan Israel on pyrkinyt tuhoamaan Gazan palestiinalaiset muun muassa näännyttämällä ja estämällä humanitaarisen avun pääsyn Gazaan.

HUMANITAARINEN apu tarkoittaa esimerkiksi ruokaa, puhdasta vettä, suojaa, terveydenhuoltoa ja käteiseen rahaan perustuvaa tukea.

Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta konfliktin eri osapuolten täytyy mahdollistaa siviileille suunnatun humanitaarisen avun pääsy konfliktialueelle. Viimeisten kahden vuoden aikana on kuitenkin uutisoitu, että apua ei ole päässyt Gazaan riittävästi.

- Kysymys ei ole siitä, etteikö apua olisi mahdollista antaa, vaan siitä, että sitä ei ole saatu paikan päälle, Saarikoski sanoo.

Avustustarpeita ovat ottaneet luvatta haltuunsa niin Israel kuin Hamaskin.

- Me olemme valmiita. Meillä on varastot rajalla, eli apua on siellä, kunhan vain rajat aukeavat, Haaranen sanoo.

Sekä SPR:n Saarikoski että Pelastakaa Lasten Haaranen sanoo, että Gazaan on tällä viikolla päässyt enemmän humanitaarista apua toimittavia rekkoja.

- Tätä täytyy jatkaa. Tämä ei saa olla vain kertaluontaista, vaan sen täytyy olla jatkuvaa ja tarpeisiin perustuvaa, Saarikoski sanoo.

– Tarpeet ovat tällä hetkellä niin mittavat, että apua tarvitaan vielä todella pitkään ja todella paljon.

YK:n hätäapukoordinaattori Tom Fletcher linjasi tällä viikolla 60 päivän suunnitelman, jolla Gazaan tuodaan tulitauon jälkeen elintärkeää hätäapua.

Teksti: STT / Milja Rämö