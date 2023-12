Asiantuntija tyrmistyi sisäministeri Rantasen kirjeestä

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori, akateemikko Martti Koskenniemi pitää tyrmistyttävänä ja käsittämättömänä sisäministeri Mari Rantasen (ps.) EU-komissiolle toimittamaa kirjettä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sisäministeri Rantanen kertoi jo aiemmin tällä viikolla STT:lle, että hän on jättänyt komissiolle osoitetun kirjeen, jossa ehdottaa, että välineellistetyn maahanmuuton tilanteessa EU sääntelisi mahdollisuuden keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen.

Myös STT:llä on komissiolle jätetty kirje. Kirjeessä ei mainita kertaakaan sanaa pakolainen.

Koskenniemi sanoo olevansa tyrmistynyt siitä, että nyt näytetään ehdotettavan, että EU-maat kollektiivisesti jättäisivät noudattamatta kansainvälisoikeudelliset velvoitteensa pakolaisia kohtaan.

Koskenniemen mukaan vallitsee yhteisymmärrys siitä, että välineellistetyn maahanmuuton tilanteissa tulee löytää tasapaino kansallisen turvallisuuden ja ihmisoikeuksien välillä.

Hän lisää, että on merkillistä, ettei kirjeessä tunnisteta lainkaan sitä ongelmaa, että ihminen joutuu pakolaiseksi.

- Koko tämän järjestelmän tarkoituksena on suojella hädänalaisia ihmisiä, ja ministeri haluaa hyökätä tätä järjestelmää vastaan sanomatta lainkaan, mikä tämän järjestelmän tarkoitus on.

Kirjeessä lisäksi vedotaan tarpeeseen säilyttää ”yhteiset arvomme” (common values).

- Ikään kuin heikommassa asemassa olevien suojaaminen ja velvoitteiden kunnioittaminen eivät kuuluisi niihin, Koskenniemi sanoo.

KOSKENNIEMI sanoo, että Suomen perustuslaissa todetaan, että poikkeusoloissa perusoikeuksista voidaan poiketa kansainvälisiä ihmisoikeuksia kunnioittaen. Suomessa ei ole tällä hetkellä voimassa poikkeusoloja.

- On aika ihmeellistä, lievästi sanoakseni, että suomalainen ministeri tuosta Suomen perustuslain kirjauksesta huolimatta on menossa ehdottamaan, että kollektiivisesti rikottaisiin ihmisoikeussopimuksia EU:ssa, Koskenniemi sanoo.

Kirje on osoitettu EU-komissiolle, EU:n neuvoston tämän hetken puheenjohtajamaalle Espanjalle sekä EU-maiden sisä- ja oikeusministereille. Rantanen kertoi tiistaina Brysselissä EU-maiden sisäministerien kokouksen yhteydessä, että kirje oli muokattu tiistaina loppuun ja annettu tuolloin sisäasioista vastaavalle komissaarille Ylva Johanssonille.

Koskenniemi huomauttaa, että kirje on osoitettu väärälle taholle. Sisäministeri Rantasen allekirjoittamassa kirjeessä ehdotetaan, että ministeritasolla aloitettaisiin neuvottelut EU-mekanismista, joka vahvistaisi jäsenmaiden kykyä vastata tilanteisiin, joissa suvereenia valtiota uhataan (maahanmuuton) välineellistämisellä.

Kirjeen mukaan tämä mahdollistaisi sen, että turvapaikkahakemusprosessit voitaisiin väliaikaisesti keskeyttää laajamittaisen laittoman maahantulon tilanteessa tai jos muuttoliike välineellistetään tilanteessa, jossa suvereeni valtio on vihamielisen toiminnan takia uhattuna.

- Sehän tarkoittaisi YK:n pakolaissopimuksen rikkomista. EU ei tietenkään voi sellaiseen lähteä. Jos halutaan, että pakolaisjärjestelmää pitää uudistaa, silloin se kirje pitää lähettää YK:n pakolaisasiain pääkomissaarille, joka hallinnoi tätä pakolaissopimusta ja sillä perustettua järjestelmää. EU ei sitä voi tehdä, Koskenniemi sanoo.

KOSKENNIEMI sanoo, että kirjeessä korostetaan vain kansallisen turvallisuuden arvoa. Hänen mukaansa tämänkin arvon korostaminen on pielessä.

- Eurooppaan on tullut muuttoliikkeen kautta epänormaaleja teitä tämän alkuvuoden aikana 250 000 ihmistä. Maailmassa on muuttoliikkeessä 104 miljoonaa ihmistä irregulaarisessa muuttoliikkeessä tällä hetkellä, joista 35 miljoonaa on pakolaisia.

Hän sanoo, että Eurooppaan tulleiden ihmisten määrä ei edusta minkäänlaista turvallisuusuhkaa.

- Suurin osa maailman valtioista kantaa tavattomasti suuremman taakan kuin nämä rikkaat Euroopan valtiot. On tekopyhää puhua siitä, että tämä on meille jokin turvallisuusuhka, Koskenniemi sanoo.

Sisäministeri Rantasen allekirjoittamassa kirjeessä käydään läpi muun muassa ajankohtaista turvallisuustilannetta ja itärajan epävakautta. Kirjeessä muun muassa sanotaan, että Venäjä välineellistää kolmansien maiden kansalaisia helpottamalla rajanylityksiä Suomeen. Kirjeessä painotetaan, että kyseessä ei ole maahanmuuttokysymys. Kyse on kirjeen mukaan siitä, että Venäjä käyttää kolmansien maiden kansalaisia päästäkseen tavoitteeseensa. Venäjä ei sen mukaan ainoastaan tuo painetta Suomen ulkorajoille vaan luo myös epävakautta yhteiskuntiin ja uhkaa kansallista turvallisuutta.

Kirjeen mukaan uhkana on aina myös se, että välineellistettyyn maahanmuuttoon liittyy tunnuksettomia sotilaita ja rikollisryhmien jäseniä.

Kirjeessä muistutetaan, että kaikkien pitää ottaa täysi vastuu ulkorajoista ja että Euroopan unionissa valmistelussa oleva maahanmuuttopaketti pitäisi saada valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Kirjeessä myös sanotaan, että palautuspolitiikasta pitäisi tehdä tehokkaampaa.

STT / Viivi Salminen, Mikko Gustafsson