Asiantuntija: Ukrainalta tullaan jatkossakin näkemään ryppäinä tapahtuvia drooni-iskuja Venäjälle

Ukrainalta tullaan jatkossakin näkemään ryppäinä tapahtuvia drooni-iskuja Venäjälle, arvioi STT:lle Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotataidon pääopettaja Tomi Lyytinen.

Venäjällä Suomenlahden rannikolla Novatekin maakaasuterminaalissa syttyi sunnuntaina tulipalo, josta Kreml syytti maanantaina Ukrainaa. Myös ukrainalaismedian lähteiden mukaan palon sytytti Ukrainan tiedustelupalvelun lennokki-isku.

Myös Lyytinen pitää Ukrainan drooni-iskua hyvin todennäköisenä syynä tulipalolle.

Ukraina ilmoittautui viime viikolla myös kahden öljyvarastoihin kohdistuneen iskun tekijäksi. Niistä toinen oli Leningradin alueella, jossa myös Novatekin terminaali sijaitsee. Lisäksi Venäjä sanoi viime viikolla pudottaneensa Ukrainan taistelulennokkeja Moskovan lähellä ja Pietarin edustalla Leningradin alueella.

Pitkän kantaman droonien valmistaminen on hidasta, joten Lyytinen uskoo, että Ukraina pyrkii jatkossakin tekemään iskuja jokin strateginen tavoite mielessään.

- Nyt se on ilmeisesti ollut tämä energiainfrastruktuurin ja lämmönjakelun häiritseminen.

Lyytinen arvioi, että iskuja tehdään ryppäinä, useisiin kohteisiin lyhyen ajan sisällä.

- Sellaisella saadaan vaikutusta.

UKRAINAN valtio-omisteinen asevalmistaja Ukroboronprom on ukrainalaismedian mukaan kertonut valmistavansa sarjatuotantona drooneja, joiden kantama on yli tuhat kilometriä.

Novatekin palanut terminaali sijaitsee Laukaansuulla eli Ust-Lugassa. Ukrainaan Laukaansuulta on matkaa linnuntietä noin 850 kilometriä.

Lyytinen huomauttaa, että mitään varmistusta ei ole siitä, että droonit olisi laukaistu Ukrainan alueelta.

- Eli on myös pieni mahdollisuus sille, että joku ryhmä olisi Venäjän alueelta vähän lähempää laittanut ne matkaan.

Lyytinen pitää tätä vaihtoehtoa kuitenkin melko epätodennäköisenä.

- Tietenkään kumpikaan osapuoli ei näistä tiedota, ymmärrettävistä syistä.

Droonit ovat Lyytisen mukaan Ukrainalle erittäin tärkeä suorituskyky, mistä myös viime viikon iskut kertovat.

- Se on ainoa tapa, millä he pystyvät käymään samantyyppistä sotaa kuin Venäjä on lähes kaksi vuotta käynyt heitä vastaan. Eli ammutaan kaukaa ja vaikutetaan laajalle alueelle.

TÄRKEILLÄ alueilla, kuten Pietarissa ja Moskovassa, Venäjällä on Lyytisen mukaan hyvä kyky sekä ilmatorjuntaan että lennokkien elektroniseen häirintään. Esimerkiksi Laukaansuun kaasuterminaali sen sijaan on sijainniltaan haavoittuvaisempi.

- Tällaiset kiinteät kohteet, jotka eivät sijaitse lähellä tärkeitä sotilasalueita tai Venäjälle merkityksellisiä alueita, sellaisia on hyvin vaikea Venäjänkään puolustaa. Kohteita on niin paljon, eikä tiedetä, mitä Ukraina tavoittelee iskuillaan ja mihin se seuraavaksi iskee.

Novatek on Venäjän suurin itsenäinen maakaasun tuottaja. Novatekin verkkosivujen mukaan Laukaansuun terminaalissa jalostetaan maakaasua teollisuusbensiiniksi, lentopetroliksi ja laivojen polttoaineeksi.

Ukrainalaismedioiden mukaan valtaosa polttoaineesta menee Venäjän armeijan käyttöön.

Presidentti Sauli Niinistö arvioi sunnuntaina, että mahdolliset lennokki-iskut eivät uhkaa Suomea. Niinistö kommentoi Ylelle tasavallan presidentin kyselytunnilla sekä kaasuyhtiö Novatekin maakaasuterminaalin tulipaloa että drooni-iskujen aiheuttamaa tilannetta yleisesti.

