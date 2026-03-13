Asiantuntija Yhdysvaltojen öljylinjauksesta: ”Pienikin helpotus on Venäjälle positiivinen asia”

Yhdysvallat on myöntänyt luvan toimittaa ja myydä maailman merillä jo olevaa venäläistä öljyä. Kyseessä on väliaikainen lievennys Venäjälle sen hyökkäyssodan vuoksi asetettuihin pakotteisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvallat pyrkii laskemaan öljyn hintaa, joka on noussut voimakkaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti hyökkäyksen Iraniin yhdessä Israelin kanssa.

- Yhdysvalloille öljyn hinta on sisäpoliittisesta syystä niin tärkeä, että he koettavat laskea hintaa myös sillä, että helposti myytävissä oleva venäläinen raakaöljy myytäisiin pois, arvioi STT:lle Laura Solanko Suomen Pankin Bofit-tutkimuslaitoksesta.

Solangon vastuualueita ovat erityisesti Venäjän talouspolitiikka ja energiamarkkinat.

Lupa koskee öljytuotteita, jotka ovat olleet jo lastattuna laivoihin Suomen aikaa torstaiaamuna 12. maaliskuuta tai tätä ennen. Lupa on voimassa 11. huhtikuuta saakka.

- Tällä hetkellähän maailman merillä on aika paljon venäläistä raakaöljyä, joka on aluksissa odottamassa sitä, että joku haluaisi sen ostaa, Solanko kertoo.

Öljyn saa ostaa kuka tahansa, mutta käytännössä suurimmat hyötyjät ovat Solangon mukaan Intia ja Kiina.

- EU:ssa on edelleen voimassa kielto kaikelle meritse tulevalle öljyntuonnille Venäjältä, sitähän tämä ei muuta mihinkään.

YHDYSVALTAIN valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan nyt sallitusta öljyn myynnistä ei ole merkittävää taloudellista hyötyä Venäjän hallinnolle.

Solanko on samoilla linjoilla. Venäjä hyötyy, muttei merkittävästi. Kriittisintä on se, onko kyseessä kertapäätös vai onko luvassa jatkoa.

Bessent kuvaili myyntilupaa ”kapeasti räätälöidyksi ja lyhytaikaiseksi toimenpiteeksi”.

Solanko sanoo, että niin kauan kuin kyseessä on rajattu ja kertaluonteinen päätös, se ei muuta Venäjään kohdistuvaa pakotekokonaisuutta merkittävästi.

- Mutta totta kai pienikin helpotus on Venäjälle positiivinen asia, Solanko sanoo.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi perjantaina, että sekä Yhdysvaltojen että Venäjän intresseissä on vakauttaa energiamarkkinoita. Hänen mukaansa Yhdysvaltain päätös auttaa vakauttamaan markkinoita ”jossain määrin”, mutta ettei tavoitteeseen päästä ilman huomattavia määriä venäläistä öljyä.

VENÄJÄ on jo aiemmin hyötynyt Lähi-idän sodan takia viime viikkoina nousseista öljyn hinnoista. Viime viikolla Yhdysvallat myös salli väliaikaisesti merillä jumissa olevan venäläisöljyn myymisen Intiaan.

Solanko sanoo, että hetkellisesti korkeat öljyn hinnat eivät vielä pelasta Venäjän taloutta. Taustalla on erittäin heikko alkuvuosi.

- Tammi- ja helmikuun keskimääräinen venäläisen raakaöljyn vientihinta oli niin alhainen, että hinta saa ihan hyvin olla pari kuukautta tosi korkea, että päästään edes sille vientihintojen tasolle, mitä Venäjän tämän vuoden budjetti olettaa.

Hintojen nousu antaa Venäjälle kuitenkin ”varmastikin kaivatun” hengähdystauon, koska alkuvuodesta taloustilanne alkoi näyttää todella huolestuttavalta.

Venäjän kannalta oleellista on, kuinka pitkään tämä tilanne jatkuu ja kuinka nopeasti öljymarkkinat palautuvat jonkinlaiseen tasapainoon. Venäjälle iso hyöty tulisi vasta silloin, jos esimerkiksi koko vuoden keskimääräinen hinta nousisi.

- Ollaan hyvin kaukana tilanteesta, että Venäjälle jotenkin valuisi rahaa ovista ja ikkunoista. Sellaista ei ole näköpiirissä.

EU pitää Yhdysvaltain päätöstä erittäin huolestuttavana Euroopan turvallisuuden kannalta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa korostaa, että taloudellista ruuvia pitäisi kiristää, jotta Venäjä suostuisi todellisiin neuvotteluihin rauhasta.

Saksa kritisoi päätöstä perjantaina. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi Norjan vierailunsa yhteydessä, että pakotteiden helpottaminen nyt on väärin, oli syy mikä tahansa.

Merz sanoi myös, että G7-maiden johtajat puhuivat asiasta Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille keskiviikon kokouksessa.

– Kuusi G7-johtajaa oli erittäin selkeästi sitä mieltä, että tämä ei lähettäisi oikeaa viestiä. Tänä aamuna saimme huomata, että Yhdysvaltain hallinto on ilmeisesti tullut toiseen lopputulemaan, Merz sanoi.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvaltain päätös ei edesauta rauhaa.

Yhdysvaltain antama myönnytys venäläisöljyn myynnille voi tuoda Venäjän sotakassaan noin 10 miljardia dollaria, sanoi Zelenskyi Pariisissa yhteisessä tiedotustilaisuudessaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa.