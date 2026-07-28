Talous
28.7.2026 06:14 ・ Päivitetty: 28.7.2026 06:16
Asuntojen hinnat laskevat edelleen – vain yhdessä suuressa kaupungissa hinnat nousivat
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa 3,9 prosenttia vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat 0,7 prosenttia.
Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut kolme prosenttia. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein kahdeksan prosenttia. Helsingissä vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat 4,4 prosenttia.
Kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 4,6 prosenttia ja rivitaloasuntojen 2,3 prosenttia vuoden takaisesta.
Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin.
VANHOJEN osakeasuntojen hinnat laskivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3,9 prosenttia vuoden takaisesta myös huhti-kesäkuussa. Hinnat nousivat 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.
Vuoden toisella neljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 4,2 prosenttia ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Hinnat laskivat vuoden takaisesta kaikissa suurissa kaupungeissa. Suurinta hintojen lasku oli Vantaalla ja Helsingissä. Maakuntakeskuksista vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat vuoden takaisesta ainoastaan Rovaniemellä ja Kokkolassa. Rovaniemellä hintojen nousu oli 6 prosenttia, Kokkolassa 0,7 prosenttia.
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa vajaat 5 prosenttia ja rivitaloasuntojen hinnat lähes 2 prosenttia.
Uusien osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa vuoden toisella neljänneksellä 1,7 prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen. Uusien asuntojen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 5 prosenttia vuoden takaisesta. Muualla maassa hinnat kuitenkin nousivat prosentin.
Asuntokauppa kävi nihkeästi huhti-kesäkuussa. Kiinteistönvälittäjien kautta vanhoja osakeasuntoja myytiin noin 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusien osakeasuntojen kauppoja tehtiin lähes 30 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavaan aikaan.
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