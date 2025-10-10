Talous
10.10.2025 04:41 ・ Päivitetty: 10.10.2025 04:40
Asuntokauppojen määrä kasvaa, hinnoissa yhä tinkimisvaraa
Asuntokauppojen määrä on noussut syksyllä, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL uudessa katsauksessaan. Myyntiajat ovat yhä pitkiä ja hinnoissa laskusuunta jatkuu.
Syyskuussa käytiin jo enemmän kauppaa kuin korona-aikaa edeltäneen vuoden 2019 syyskuussa. Vuoden alusta lähtien kauppamäärä on noussut 14 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta.
Kauppamäärät kasvoivat erityisesti Lahdessa, Oulussa ja Turussa. Pääkaupunkiseudulla kauppoja tehtiin erityisen runsaasti Espoossa ja Vantaalla, kun taas Helsingissä kasvu oli vaimeampaa.
Asuntojen hinnat ovat pysyneet pääosin laskussa koko maassa. Elokuusta syyskuuhun vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 1,8 prosenttia, muissa isoissa kaupungeissa 4,6 prosenttia. Kaikkien asuntojen hinnat eivät kuitenkaan olleet luisussa, ilmenee liiton tilastoista.
- Asuntojen hintakehityksessä on nähtävissä erilaisia kehityskulkuja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yksiöiden hinnat laskivat elokuulta voimakkaasti. Kaksioiden ja kolmioiden osalta hintakehitys oli kuitenkin jopa positiivinen, sanoo KVKL:n toimitusjohtaja Timo Viljamaa tiedotteessa.
VILJAMAAN MUKAAN yksiöt tekivät kauppansa etenkin Espoon ja Vantaan lähiöissä, mikä kertoo hänen mukaansa asuntosijoittajien aktiivisuuden lisääntymisestä.
Myyntiajat jatkoivat pitenemistään. Viljamaan mukaan tämä selittyy osittain sillä, että pitkään myynnissä roikkuneita asuntoja saatiin kaupaksi syyskuussa.
- Todennäköisesti syyskuussa yksiöitä hankittiin myös opiskelija-asunnoiksi hieman edullisemmilta alueilta, kun opiskelijat siirtyivät elokuussa yleisen asumistuen piiristä takaisin opiskelijoiden asumislisän piiriin, Viljamaa arvioi.
KVKL:n hintaseuranta kattaa liiton mukaan vuosittain noin 80 prosenttia vanhojen asuntojen kauppamääristä ja noin 90 prosenttia vanhojen asuntojen markkinan arvosta. Liitto on kiinteistönvälitysalan suurin etujärjestö, johon kuuluvat suurimmat alan yritykset Suomessa.
