Talous

20.3.2026 12:31 ・ Päivitetty: 20.3.2026 14:45

Asuntolainoissa yleinen 12 kuukauden euribor nousi tämän vuoden ennätykseen

SAARA PELTOLA / LEHTIKUVA
Kerrostaloja Ranta-Tampellan kaupunginosassa Tampereella 4. heinäkuuta 2025.

12 kuukauden euribor on noussut tämän vuoden huippuunsa, kirjoittaa Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich viestipalvelu X:ssä. Asuntolainoissa yleinen 12 kuukauden euribor nousi perjantaina 2,658 prosenttiin.

Lähi-idän sota on tehnyt näkymät epävarmoiksi, mutta Euroopan keskuspankki EKP päätti torstain kokouksessaan pitää ohjauskorot ennallaan.

- Muunlainen politiikkajohtopäätös olisi tässä vaiheessa ollut aivan ennenaikainen, sanoo pääjohtaja Olli Rehn Suomen Pankin sivuilla.

Rehn toteaa, että EKP:n päättäjät eivät tiedä vielä riittävästi Lähi-idän konfliktin kestosta ja energian kuljetusreittien tilanteesta jatkossa, jotta niiden inflaatiovaikutuksia voitaisiin arvioida luotettavasti.

REHN sanoo myös, ettei energiashokin vaikutus inflaatioon ole yksiselitteinen, sillä se myös lisää epävarmuutta ja vaikeuttaa kansainvälistä kauppaa, mikä vaimentaa talouskasvua.

”Heilahtelut jatkunevat”

EKP tavoittelee kahden prosentin inflaatiota ja helmikuussa euroalueen inflaatio oli 1,9 prosenttia.

- Rahapolitiikan kannalta hyvä asia on se, että kohtaamme tämän uuden shokin tilanteessa, jossa inflaatio on tavoitteessa ja jossa euroalueen talous on osoittanut iskunkestävyyttä tulleista ja geopolitiikasta huolimatta, Rehn sanoo.

Von Gerich kirjoittaa, että markkinoilla arvioidaan nyt uudelleen EKP:n valmiutta lähteä koronnostojen polulle.

- Suuret heilahtelut jatkunevat myös jatkossa, kun näkymä on epävarma, eivätkä koronnostotkaan mitenkään varmoja ole, von Gerich kirjoittaa.

Lähi-idän sodan aiheuttama energiashokki on lisännyt odotuksia, että EKP nostaa ohjauskorkojaan nopeammalla aikataululla.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

