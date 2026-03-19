19.3.2026 13:20 ・ Päivitetty: 19.3.2026 13:20

Lindtman helpottui häirintäselvityksestä – Merinen: ”Toimin oikein, tapa olisi voinut olla toinen”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman tiedotustilaisuudessa eduskunnan Valtiosalissa 13. maaliskuuta 2026.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman pitää Työterveyslaitoksen häirintäselvityksen tuloksia riittävinä ja osin myös helpottavina. Kansanedustaja Ville Merisen luonnehdinnan mukaan selvityksestä tuli ”tosi hyvä fiilis”.

Susanna Luikku

Demokraatti

Suoraan eduskuntaan Tukholmasta pohjoismaisten demarijohtajien kokouksesta palannut Lindtman sanoi medialle torstaina, että tärkeää selvityksessä oli kaikkien työntekijöiden haastatteleminen, täyden sadan vastausprosentti ja se, että mitään rakenteellista ongelmaa ei tullut esiin.

– Joitain tapauksia on noussut esiin, ne ovat ryhmäkanslian tiedossa ja niihin on puututtu tuoreeltaan. Mitä julkisuuteen tulee, tällaiset asiat täytyy käsitellä jokaisessa työyhteisössä sisäisesti, ja nimenomaan työntekijöiden suojelemiseksi. Käsittääkseni muuhun ei ole edes oikeudellista mahdollisuutta, Lindtman sanoi.

– Työterveyslaitos edustaa näissä asioissa parasta asiantuntemusta Suomessa. Selvityksessä kävi ilmi myös, että osa työntekijöistä on kokenut asian julkisen myllytyksen raskaaksi.

Lindtmanin mukaan häirintävapaata työyhteisöä tuskin on olemassakaan, mutta yhteisön kypsyys mitataan siinä, miten häirintä- ja muut ongelmat kohdataan ja käsitellään.

– On hyvä, että häirintätapaukset tulevat tietoon. Ryhmänjohtajien vakava puhuttelu ei ole mikään rutiinitoimi, mutta nyt se oli aivan paikallaan. Uskon, että se on viesti, jonka myös kansalaiset huomaavat, hän vastasi kysyttäessä häirintäsanktioiden suhteesta esimerkiksi ryhmäkurista poikkeamisen rangaistuksiin.

HÄIRINTÄKOHU alkoi SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Ville Merisen ulostulosta Ylen Vallan algoritmi -dokumenttisarjassa.

Kun muut tiedotusvälineet tarttuivat Merisen hyvinkin rajuihin väitteisiin eduskunta-avustajien häirinnästä ja kaltoinkohtelusta, ”Terapeutti-Villenä” tunnetuksi tullut ja sosiaalisen median kanavissaan aktiivinen Merinen kieltäytyi kaikesta kommentoinnista ja katosi medialta.

Torstaina Merinen sanoi medialle eduskunnassa katsoneensa tiedotustilaisuuden ja että selvityksen tiedot häirintätapausten määrästä ja luonteesta vastaavat ”suunnilleen” hänen omiaan.

– On ymmärrettävää, että kun nousi niin iso kohu, se ahdisti niitäkin, jotka eivät ole joutuneet häirinnän kohteeksi. Mutta koska häirintää on kuitenkin tapahtunut, katson näin tasa-arvon päivänä, että toimin oikein nostaessani sen esiin.

– Sen sijaan toimintatapa olisi voinut olla erilainen, mutta minä tein nyt näin. Moni on sanonut, että politiikassa pitäisi mennä virallisia teitä. Kyllä se varmasti vahingoitti puoluettakin, kun tässä ollut kaikenlaista tähän liittyen. Mutta oli tosi hieno fiilis, kun selvitys tänään julkaistiin: on menty asioissa eteenpäin, Merinen muotoili.

Hän arvioi, että keskustelu häirinnästä tulee jatkumaan ja toistumaankin.

