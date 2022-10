Atte Harjanne: ”En ole vielä nähnyt anteeksipyyntöjä”

Keskustelu Suomen energiapolitiikan valinnoista käy kuumana. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoo tiedotteessaan, että puolue on pitänyt energiapolitiikan ulko- ja turvallisuuspoliittisia vaikutuksia esillä vuosikymmenten ajan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina 9.10. jutun, jossa perattiin Paavo Lipposen ja tämän kolmen entisen avustajan osallistumista Venäjän kaasuputkihankkeen konsultointiin tai lobbaamiseen 90-00-luvuilla.

Harjanne arvelee tiedotteessaan, että Iltalehden uutisoinnissa 10.10. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm koetti vierittää syytä kaasuputkisuhmurointiin vihreiden niskoille.

”Vihreistä on turha yrittää tehdä syntipukkia harkintakyvyn pettämiseen ja kaasuhankkeiden riskien vähättelyyn. Laajemmin kaasuriippuvuuden suhteen saksalaiset ovat vastuussa omista energiapolitiikan virheistään, joita on itse asiassa tehty SPD:n ja CDU:n johdolla”, Harjanne sanoo tiedotteessa.

”Yksi syy Euroopan energiaongelmiin on vihreiden ja puolueen sisarpuolueiden pitkäaikainen ideologinen ydinvoimavastustus. Saksassa ydinvoiman hylkääminen johti maakaasuriippuvuuteen”, Niina Malm sanoi Iltalehdelle.

”Vihreät ovat Suomessakin aikoinaan ajaneet energiapolitiikkaa, joka olisi johtanut maakaasun laajaan käyttöön. Jos tuo valinta olisi tehty, olisimme mekin nyt riippuvaisia venäläisestä maakaasusta, mikä olisi myös suuri ongelma ympäristön kannalta”, Malm jatkoi.

”Mitä ydinvoimaan tulee, on tietysti totta, että me vihreät vastustimme lisärakentamista. On hyvä kuitenkin muistaa, että tämä oli varsin yleinen kanta myös SDP:ssä, nykyisiä ministereitä myöten. Tarina vihreistä yksin ydinvoiman esteenä ei yksinkertaisesti ole tosi. Vihreiden ydinvoimakantaa on sittemmin päivitetty, ja olemme kaiken aikaa pitkänä linjana edistäneet muun muassa tuulivoimaa, energiatehokkuutta ja ylipäänsä fossiilisista irtautumista. Siitä työstä on nyt hyötyä”, Atte Harjanne puolestaan sanoo.

Harjanteen mukaan vihreistä riveistä on vuosikausia muistutettu myös Venäjään liittyvistä riskeistä.

”Esimerkiksi Heidi Hautala, Ville Niinistö ja Oras Tynkkynen ovat saaneet rohkeista ja kaukonäköisistä huomioistaan Venäjän kehityksestä ja Venäjään kytkeytyneiden energiahankkeiden turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista aikanaan melkoista lokaa niskaan. En ole vielä nähnyt anteeksipyyntöjä”, Harjanne sanoo.