Atte Harjanne: ”Vihreä eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen ja sen ripeään edistämiseen”

”Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä kynnys sotilaalliseen voimankäyttöön Itämeren alueella nousisi, mikä lisäisi alueen vakautta pidemmällä tähtäimellä. Vihreä eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen ja sen ripeään edistämiseen”, sanoi Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne eduskunnan keskustellessa ajankohtaisselonteosta koskien turvallisuusympäristön muutosta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Harjanteen mukaan Suomi ei ole ollut vuosiin puolueeton maa.

”Naton osalta meille on riittänyt tiivistynyt yhteistyö ja mahdollisuus hakea jäsenyyttä. Nyt edessämme on sen arviointi, riittääkö se enää. Suomalaisten selkeä enemmistö on kääntynyt nopeasti sille kannalle, että ei, ei riitä.”

Harjanne painotti myös puolueiden sisällä käytävän keskustelun merkitystä puolustuspoliittisten linjausten muodostamisessa.

” Näin merkittävässä ja kauaskantoisessa päätöksenteossa myös puolueet ovat instituutioina tärkeässä roolissa, ja eduskuntaryhmä seuraa puolueen keskustelua ja linjauksia tiiviisti päätöksenteon edetessä. Tässä tärkeänä etappina on puoluevaltuuskuntamme kokous ensi lauantaina.”

Turvallisuudesta puhuttaessa on Harjanteen mukaan pystyttävä katsomaan myös sotilaallista varautumista laajempaa kuvaa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Harjanteen mukaan oltava jatkossakin vakaampi, ennakoitavampi ja turvallisempi Suomi ja maailma.