Attendo irtisanoo 150 vanhusten hoivakotien työntekijää

Hoiva-alakonserni Attendo kertoo saaneensa syksyn muutosneuvottelunsa päätökseen. Lopputulemana 150 iäkkäiden ihmisten hoivakotien työntekijää saa lähtöpassit.

Irtisanottavien määrä on suurin piirtein sama, minkä yhtiö poisti äskettäin pelkästään Kaunialan sairaalastaan.

Alun perin yhtiö arveli joutuvansa vähentämään väkeä 570 henkilötyövuoden verran, mutta luottamushenkilöiden kanssa neuvotteluissa määrää saatiin vähenemään muun muassa sisäisillä siirroilla ja lomautuksilla.

Yhtiön mukaan sillä on poikkeuksellisesti tilanne, jossa vanhusten hoitopaikkoja on tyhjillään ja joissain yksiköissä on siten liikaa henkilökuntaa tarpeeseen nähden.

Attendo moittii tiedotteessaan epäsuorasti hyvinvointialueita siitä, että nämä eivät ole säästötarpeidensa takia sijoittaneet vanhuksia hoivakoteihin niin paljon kuin aiemmin. Yhtiön mielestä vanhusten hoitaminen terveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla tai päivystyksessä ei ole hyvä ratkaisu.

Yhtiö kiittelee muutosneuvotteluiden sujuneen vaikeasta lähtötilanteesta huolimatta hyvässä yhteistyöhengessä.