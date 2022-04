Attendon hoivakoti luupin alla – Avi: Asiakkaiden turvallisuus on vakavasti vaarantunut

Telkänsiipi on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 62 asiakaspaikkaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätöksessä todetaan, että asiakkaiden turvallisuus on vaarantunut muun muassa henkilöstömäärään sekä henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen liittyvien puutteiden takia.

Viranomainen teki ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin hoivakotiin helmikuussa. Käynnin aikana todettiin vakavia puutteita yksikön toiminnassa.

Attendo Telkänhoiva oy on määrätty huolehtimaan siitä, että hoivakodin välittömästä asiakastyöstä vastaavat pääosin koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Lisäksi on taattava, että henkilöstömitoitus on riittävä kaikissa työvuoroissa ja asiakasturvallisuus sekä henkilöstön riittävyys on varmistettava myös yöaikaan.